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Λάρνακα: Εντοπίστηκε πτώμα σε προχωρημένη αποσύνθεση σε διαμέρισμα - Τι αναφέρει η Αστυνομία

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Το διαμέρισμα παραβιάστηκε, με τη συμβολή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, μετά από πληροφορία για έντονη δυσοσμία.

Πτώμα σε προχωρημένη κατάσταση αποσύνθεσης εντοπίστηκε σε διαμέρισμα στη Λάρνακα.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ενημέρωση της Αστυνομίας, μέλη της Δύναμης μετέβησαν σήμερα, Δευτέρα 8 Ιουνίου σε πολυκατοικία, εντός της οποίας παραβιάστηκε διαμέρισμα, με τη συμβολή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, μετά από πληροφορία για έντονη δυσοσμία.

Εντός του διαμερίσματος βρέθηκε πτώτα σε προχωρημένη αποσύνθεση, ενώ όπως αναφέρει η Αστυνομία, γίνονται όλες οι ενδεδειγμενες ενέργειες βάσει σχετικού πρωτοκόλλου και εξετάσεις για ταυτοποίηση του πτώματος.

Οι έρευνες συνεχίζονται και αναμένεται να ολοκληρωθούν σε μεταγενέστερο στάδιο.

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