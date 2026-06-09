«Κατάδικος μου»: Η βραβευμένη κωμωδία της Ελένης Ράντου έρχεται στην Πάφο

Η πολυβραβευμένη και αγαπημένη κωμωδία «Κατάδικος μου» της Ελένης Ράντου κάνει στάση στην Πάφο για τέσσερις παραστάσεις στο Μαρκίδειο Θέατρο, το Σαββατοκύριακο 13 και 14 Ιουνίου, προσφέροντας στο θεατρόφιλο κοινό μια παράσταση που συνδυάζει το γέλιο με τη συγκίνηση και τον κοινωνικό προβληματισμό.

Δεκαέξι χρόνια μετά το πρώτο της ανέβασμα στο θέατρο Διάνα στην Αθήνα και έπειτα από τρία χρόνια συνεχόμενων sold out παραστάσεων σε ολόκληρη την Ελλάδα, η επιτυχημένη παραγωγή ταξιδεύει στην Κύπρο, έχοντας ήδη αφήσει το δικό της αποτύπωμα στο σύγχρονο ελληνικό θέατρο. Το έργο τιμήθηκε το 2012 με το Βραβείο Δραματουργίας Ελληνικού Έργου «Κάρολος Κουν», ενώ προσέλκυσε και το ενδιαφέρον του National Theatre της Αγγλίας.

Το έργο, σε κείμενο της Ελένης Ράντου, της Σάρας Γανωτή και του Νίκου Σταυρακούδη, ξεδιπλώνει τις ζωές διαφορετικών ανθρώπων που συνδέονται μέσα από ένα απρόβλεπτο πλέγμα γεγονότων. Ένας αλλοδαπός διαρρήκτης, μια φιλόλογος που επιμένει στη σωστή χρήση της ελληνικής γλώσσας, ένας ηλικιωμένος καθηγητής ιστορίας που πάσχει από άνοια, ένας πρώην πρωταθλητής στίβου και άλλοι ιδιαίτεροι χαρακτήρες συναντιούνται σε μια ιστορία γεμάτη ανατροπές, χιούμορ και ανθρώπινες αλήθειες.

Με αιχμηρή ματιά και γρήγορο ρυθμό, η παράσταση εξερευνά τους φόβους, τις ανασφάλειες και τις σχέσεις των ανθρώπων, θέτοντας ερωτήματα γύρω από την ταυτότητα, την αποδοχή και την ανάγκη για ουσιαστική επικοινωνία. Μέσα από κωμικές αλλά και βαθιά συγκινητικές στιγμές, το έργο αναδεικνύει όσα μας χωρίζουν, αλλά και όσα τελικά μας ενώνουν. Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους εμφανίζονται οι Νάντια Κοντογεώργη, Προκόπης Αγαθοκλέους, Λευτέρης Ζαμπετάκης, Μιχάλης Ιατρόπουλος και Ηλίας Βαλάσης, ενώ τον ρόλο του πατέρα ερμηνεύει ο Τάσος Χαλκιάς. Τη σκηνοθεσία υπογράφει η ίδια η Ελένη Ράντου.

Οι παραστάσεις θα δοθούν το Σάββατο 13 Ιουνίου και την Κυριακή 14 Ιουνίου, στις 18:00 και στις 21:00, στο Μαρκίδειο Θέατρο Πάφου. Η διάρκεια της παράστασης είναι δύο ώρες, συμπεριλαμβανομένου διαλείμματος 15 λεπτών, και απευθύνεται σε θεατές ηλικίας 12 ετών και άνω. Τα εισιτήρια διατίθενται μέσω της Ticketmaster Cyprus και των καταστημάτων ACS Courier.