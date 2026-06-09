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Λάρνακα: Στη μέθοδο DNA και την Interpol ποντάρει η Αστυνομία για την ταυτοποίηση της σορού - Εντοπίστηκε τσεχικό διαβατήριο

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Λόγω της κατάστασης της σορού, δεν μπορεί να αναγνωριστεί εάν ανήκει στην ηλικιωμένη γυναίκα που αναγράφεται στο διαβατήριο ότι γεννήθηκε το 1944 και σύμφωνα με πληροφορίες διέμενε στο συγκεκριμένο διαμέρισμα.

Στο νεκροτομείο μεταφέρθηκε από την Αστυνομία η σορός ηλικιωμένης γυναίκας που εντοπίστηκε χθες σε διαμέρισμα στη Λάρνακα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΚΥΠΕ, θα εκδοθούν διατάγματα για διεξαγωγή νεκροτομής σε άγνωστη γυναίκα.

Με βάση τις ίδιες πληροφορίες, η ταυτοποίηση θα γίνει επισήμως με τη μέθοδο DNA.

Σχηματίστηκε αλληλογραφία από την Αστυνομία και ζητείται η συνδρομή της Interpol προς εντοπισμό συγγενικών ατόμων της αποθανούσας στην Τσεχία, ούτως ώστε να ληφθούν δείγματα για να γίνει επίσημα η ταυτοποίηση της. Στο διαμέρισμα η Αστυνομία εντόπισε τσέχικο διαβατήριο. 

Λόγω της κατάστασης της σορού, δεν μπορεί να αναγνωριστεί εάν ανήκει στην ηλικιωμένη γυναίκα που αναγράφεται στο διαβατήριο ότι γεννήθηκε το 1944 και σύμφωνα με πληροφορίες διέμενε στο συγκεκριμένο διαμέρισμα.

Χθες ο Εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λάρνακας Σπύρος Χρυσοστόμου ανέφερε πως «γίνονται εξετάσεις σε σχέση με πτώμα το οποίο εντοπίστηκε σε διαμέρισμα το οποίο παραβιάστηκε με τη βοήθεια της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας αφού υπήρχε έντονη δυσοσμία. Το πτώμα βρίσκεται σε προχωρημένη αποσύνθεση».

Ο κ. Χρυσοστόμου ανέφερε πως «γίνονται όλες οι ενδεδειγμένες ενέργειες βάσει σχετικού πρωτοκόλλου και εξετάσεις για ταυτοποίηση του πτώματος».

Πηγή: ΚΥΠΕ

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