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Παίρνουν τη βίλα των €6 εκατ. του Τζο Λόου στην Αγία Νάπα - Για πρώτη φορά δήμευση χωρίς καταδίκη στην Κύπρο

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Σύμφωνα με ανακοίνωση της Νομικής Υπηρεσίας, η διαδικασία ακολουθήθηκε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, το οποίο, κατόπιν αίτησης της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας και της ΜΟ.Κ.Α.Σ., και με τη συγκατάθεση των δικηγόρων που εκπροσωπούσαν τον Jho Low, εξέδωσε εκ συμφώνου το διάταγμα δήμευσης χωρίς καταδίκη.

Για πρώτη φορά εκδόθηκε, στο πλαίσιο κυπριακής υπόθεσης, δικαστικό διάταγμα δήμευσης παράνομης περιουσίας χωρίς καταδίκη. Το διάταγμα αφορά σε περιουσία του Jho Low, ο οποίος βρίσκεται εκτός της δικαιοδοσίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, και πρόκειται για την κατοικία του στην Αγία Νάπα, η αξία της οποίας ανέρχεται στα 6 εκατομμύρια ευρώ περίπου.

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Σύμφωνα με ανακοίνωση της Νομικής Υπηρεσίας, η διαδικασία ακολουθήθηκε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, το οποίο, κατόπιν αίτησης της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας και της ΜΟ.Κ.Α.Σ., και με τη συγκατάθεση των δικηγόρων που εκπροσωπούσαν τον Jho Low, εξέδωσε εκ συμφώνου το διάταγμα δήμευσης χωρίς καταδίκη.

Σημειώνεται ότι η αίτηση καταχωρίσθηκε στη βάση των άρθρων 32 και 33 των περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμων του 2007 έως 2025.

ΚΥΠΕ

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