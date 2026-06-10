Από το καλοκαίρι στον... χειμώνα: Άνοιξαν οι ουρανοί σε διάφορες περιοχές – Καταιγίδα και χαλάζι στα ορεινά (βίντεο)

Έντονα καιρικά φαινόμενα εκδηλώνονται εδώ και ώρα στις ορεινές περιοχές της Κύπρου, με ισχυρές βροχοπτώσεις και χαλαζόπτωση να επηρεάζουν διάφορες κοινότητες.

Όπως φαίνεται σε βίντεο που εξασφάλισε το politis.com.cy από τον Καλοπαναγιώτη, αλλά και σε βίντεο που χρήστες ανήρτησαν στην σελίδα των Καιρόφιλων Κύπρου στα ΜΚΔ, οι βροχές είναι ιδιαίτερα έντονες, ενώ σε ορισμένες περιοχές πέφτει και χαλάζι.

Τα φαινόμενα εξελίσσονται εδώ και ώρα στα ορεινά, με τις καταιγίδες να συνοδεύονται από πυκνή νέφωση και κατά τόπους ισχυρή βροχόπτωση. Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε αντίθεση με τις συνθήκες που επικρατούσαν νωρίτερα, καθώς σε πολλές περιοχές του νησιού ο καιρός ήταν αίθριος και ηλιόλουστος.

Σύμφωνα με την μετερεωολογική ιστοσελίδα Kitasweather η μεμονωμένη καταιγίδα που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε περιοχές του Μαχαιρά κινήθηκε ανατολικότερα επηρεάζοντας νότια τμήματα του εσωτερικού αυτή την ώρα ενώ νέα καταιγίδα είναι σε εξέλιξη βόρεια του Τροόδους προς Κακοπετριά.

Ολόκληρη η πρόγνωση του καιρού

Ασθενής χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή.

Το απόγευμα νεφώσεις που θα αναπτύσσονται αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά και σε περιοχές στο εσωτερικό. Σε καταιγίδα αναμένεται να πέσει χαλάζι. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και παροδικά στα νοτιοανατολικά μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη.

Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος σταδιακά όμως θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις κυρίως στα παράλια. Αργότερα και κατά τις αυγινές ώρες αναμένεται να σχηματιστεί τοπική αραιή ομίχλη ή ομίχλη, κυρίως στα ανατολικά και το εσωτερικό. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί, ασθενείς, 3 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 20 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και γύρω στους 16 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο μετά τη διάλυση της τοπικής χαμηλής νέφωσης και αραιής ομίχλης ή ομίχλης, ο καιρός θα καταστεί κυρίως αίθριος με παροδικά αυξημένες νεφώσεις. Μετά το μεσημέρι όμως αυξημένες νεφώσεις αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα κυρίως στα ορεινά και σε περιοχές στο εσωτερικό. Σε καταιγίδα αναμένεται να πέσει χαλάζι. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και παροδικά στα νοτιοανατολικά μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 35 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 27 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 29 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 25 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Παρασκευή, το Σάββατο και την Κυριακή αυξημένες νεφώσεις μετά το μεσημέρι αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά και το εσωτερικό. Σε περίπτωση καταιγίδας, ενδέχεται να πέσει χαλάζι.

Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή κατά το τριήμερο παραμένοντας κοντά ή λίγο πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές της εποχής.