Videogate: Νέα στοιχεία ενδέχεται να φέρουν ανατροπές και ποινικές διώξεις

Οι πολύμηνες έρευνες για την πολύκροτη υπόθεση του Videogate, η οποία παραπέμπει σε έναν καλοστημένο μηχανισμό φερόμενης διαφθοράς στους κόλπους του Προεδρικού, οδεύουν προς την ολοκλήρωσή τους.

Ο ποινικός ανακριτής, Ανδρέας Πασχαλίδης, ο οποίος διορίστηκε από τον Γενικό Εισαγγελέα στις 13 Ιανουαρίου 2026 για να εποπτεύσει την ποινική διερεύνηση της υπόθεσης, είχε χθες συνάντηση με τους επικεφαλής της Νομικής Υπηρεσίας, τους οποίους ενημέρωσε για την πορεία των ερευνών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Π», στη σύσκεψη λέχθηκε ότι έχουν προκύψει νέα στοιχεία τα οποία τελούν υπό διερεύνηση και, αναλόγως των ευρημάτων που θα προκύψουν, ενδέχεται να ανατρέψουν τα μέχρι σήμερα δεδομένα, βάσει των οποίων δεν φαίνεται να στοιχειοθετούνται ποινικά αδικήματα εις βάρος στενών συνεργατών του Προέδρου Χριστοδουλίδη που διαδραματίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο στο επίμαχο βίντεο.

Η αξιολόγηση των νέων αυτών στοιχείων θα καθορίσει κατά πόσο ο ποινικός ανακριτής θα ζητήσει εκ νέου παράταση για την υποβολή του πορίσματός του. Διαφορετικά, θα πρέπει να καταθέσει τα συμπεράσματά του ενώπιον του Γενικού Εισαγγελέα στις 16 του μήνα.

Η Black Cube

Η αποκάλυψη ότι πίσω από το βίντεο που αναρτήθηκε στις 8 Ιανουαρίου 2026 στην πλατφόρμα «Χ» από λογαριασμό με το όνομα «Emily Thompson» βρισκόταν η ιδιωτική ισραηλινή εταιρεία πληροφοριών Black Cube προσέδωσε στην υπόθεση διεθνείς διαστάσεις. Ο «Π» στην έκδοσή του της 10ης Απριλίου 2026 αποκάλυψε ότι η εν λόγω εταιρεία βρισκόταν πίσω από το επίμαχο βίντεο. Η Black Cube ιδρύθηκε το 2011 από «βετεράνους ελίτ μονάδων πληροφοριών του Ισραήλ», όπως η ίδια αναφέρει στην επίσημη ιστοσελίδα της.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε το γεγονός ότι, μετά το δημοσίευμα του «Π», η Black Cube εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία επιβεβαίωσε την εμπλοκή της στην υπόθεση. Πρόκειται για μια εξαιρετικά ασυνήθιστη κίνηση για τα δεδομένα της εταιρείας. Όχι μόνο δεν διέψευσε οποιαδήποτε ανάμειξη, αλλά ανέλαβε δημοσίως την ευθύνη για τη συμμετοχή της. Μάλιστα, στην ανακοίνωσή της δήλωσε «περήφανη» για τον ρόλο που διαδραμάτισε στην αποκάλυψη «υποθέσεων διαφθοράς που αφορούν την Cyfield στην Κύπρο».

Ερωτήματα και υποψίες

Ωστόσο, η στάση της Black Cube γεννά εύλογα ερωτήματα και υποψίες. Γιατί μια εταιρεία που δρα παραδοσιακά στο παρασκήνιο επέλεξε να αναλάβει δημόσια την ευθύνη μιας τόσο ευαίσθητης επιχείρησης; Υπό ποιες συνθήκες παραδόθηκε το πλήρες οπτικοακουστικό υλικό στις κυπριακές Αρχές; Και, κυρίως, γιατί η εταιρεία εμφανίζεται να αποδίδει αποκλειστικά στη Cyfield τον ρόλο του αποδέκτη της φερόμενης διαφθοράς, αφήνοντας εκτός κάδρου τους δύο στενούς συνεργάτες του Προέδρου Χριστοδουλίδη που καταγράφονται στο βίντεο;

Ένα ακόμη καίριο ερώτημα αφορά το ποιος διαθέτει στην Κύπρο την οικονομική επιφάνεια και τα μέσα για να εξασφαλίσει τις υπηρεσίες μιας από τις ισχυρότερες εταιρείες ιδιωτικών πληροφοριών παγκοσμίως, με σκοπό να στοχοποιήσει την Cyfield;

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Π», οι έρευνες δεν έχουν ακόμη φωτίσει το κρίσιμο ερώτημα της υπόθεσης: ποιος βρίσκεται πίσω από το επίμαχο βίντεο.

Είχε εμπλοκή η Μοσάντ;

Ο Γενικός Εισαγγελέας, Γιώργος Σαββίδης, ο οποίος θα παραλάβει το πόρισμα και θα έχει τον τελικό λόγο ως προς τις περαιτέρω ενέργειες, οφείλει να ενημερώσει την κοινή γνώμη για τον τρόπο με τον οποίο το κλιμάκιο της Αστυνομίας και ο ποινικός ανακριτής ήρθαν σε επαφή με την Black Cube, δεδομένου ότι στην υπόθεση κλήθηκε να συνδράμει και η ΚΥΠ.

Μεσολάβησε το κλιμάκιο της Μοσάντ που εδρεύει στην Κύπρο; Έλαβε χώρα οποιαδήποτε διαβούλευση σε ανώτατο πολιτικό επίπεδο με την κυβέρνηση του Ισραήλ; Παράλληλα, θα πρέπει να δοθούν σαφείς απαντήσεις για τις ενέργειες που έγιναν προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η Black Cube παρέδωσε το σύνολο του οπτικοακουστικού υλικού που προέκυψε από τις παράνομες βιντεογραφήσεις και ότι δεν υπήρξε επιλεκτική επεξεργασία, αποκοπή ή μοντάζ, με τρόπο που να ενοχοποιεί στοχευμένα ορισμένα πρόσωπα και να απαλλάσσει ή να αποσιωπά τον ρόλο κάποιων άλλων.