Έρχονται απογευματινές καταιγίδες μέχρι τη Δευτέρα – Πού δεν αποκλείεται χαλάζι

Ασθενής χαμηλή πίεση και ασταθής αέρια μάζα θα επηρεάζουν την περιοχή μέχρι και τη Δευτέρα.

Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, αλλά κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις, ενώ αργότερα αναμένεται να σχηματιστεί τοπικά αραιή ομίχλη ή ομίχλη, κυρίως στο εσωτερικό και σε ανατολικές περιοχές. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί ασθενείς, 3 μποφόρ και η θάλασσα θα καταστεί ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 18 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 20 στα παράλια και γύρω στους 16 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, παρόλο που τις πρώτες πρωινές ώρες θα παρατηρείται τοπικά αυξημένη χαμηλή νέφωση ή ομίχλη. Προοδευτικά όμως, θα αναπτυχθούν νεφώσεις που μετά το μεσημέρι αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και μεμονωμένη καταιγίδα, ιδιαίτερα στα ορεινά. Σε περίπτωση καταιγίδας, δεν αποκλείεται να πέσει και χαλάζι. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά μεταβλητοί, ασθενείς, 3 μποφόρ, για να καταστούν σταδιακά νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και παροδικά στα νοτιοδυτικά και νότια παράλια μέχρι ισχυροί, 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 34 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 30 στα νοτιοανατολικά, στα ανατολικά και στα βόρεια παράλια, γύρω στους 28 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 24 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο βράδυ ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο τοπικά θα εμφανίζονται κατά διαστήματα αυξημένες χαμηλές νεφώσεις, κυρίως στα δυτικά παράλια. Αργότερα, ενδέχεται να σχηματιστεί τοπικά αραιή ομίχλη και χαμηλή νέφωση ή ομίχλη, ιδιαίτερα στο εσωτερικό και σε ανατολικές περιοχές. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ, εξασθενώντας σταδιακά σε ασθενείς και τοπικά μεταβλητούς, 3 μποφόρ. Η θάλασσα θα καταστεί ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη.

Το Σάββατο, την Κυριακή και τη Δευτέρα ο καιρός θα συνεχίσει να είναι κυρίως αίθριος στις περισσότερες περιοχές, αλλά μετά το μεσημέρι θα αναπτύσσονται τοπικά αυξημένες νεφώσεις που αναμένεται να δίνουν μεμονωμένες βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά, στο εσωτερικό και σε ανατολικές περιοχές.

Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή μέχρι και τη Δευτέρα, παραμένοντας έτσι κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές.