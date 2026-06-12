Πόσο ασφαλές είναι το φαγητό που φτάνει στην πόρτα μας; Αρχίζουν ελέγχους σε «ντελιβεράδες» - Τι έδειξαν τα πρώτα ευρήματα

Προβληματισμό και ανησυχία προκαλούν οι αναφορές του προέδρου του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών, Μάριου Δρουσιώτη, για τα αποτελέσματα εργαστηριακού ελέγχου σε κουτιά και τσάντες μεταφοράς φαγητού από διανομείς. Σύμφωνα με όσα ανέφερε δημόσια, ο σύνδεσμος έγινε δέκτης καταγγελιών για την εξωτερική εικόνα κιβωτίων διανομής και, μέσω δειγμάτων που εξασφάλισε, προχώρησε σε έλεγχο από αναγνωρισμένο χημείο. Τα αποτελέσματα, όπως είπε, έδειξαν πολύ υψηλό αριθμό σε τρεις παθογόνους οργανισμούς, οι οποίοι δύναται να προκαλέσουν τροφική δηλητηρίαση. Παρότι το δείγμα, όπως διευκρίνισε ο ίδιος ο κ. Δρουσιώτης, δεν μπορεί να θεωρηθεί αντιπροσωπευτικό, τα ευρήματα έρχονται να ενισχύσουν την ανησυχία που ήδη καταγράφεται γύρω από την παρασκευή και μεταφορά φαγητού.

Εκστρατεία ελέγχων

Αυτός είναι και ο λόγος που οι Υγειονομικές Υπηρεσίες σχεδιάζουν εκστρατεία ελέγχων για τις συνθήκες μεταφοράς τροφίμων από διανομείς με μοτοσικλέτες, σε συνεργασία με την Αστυνομία και τους δήμους. Ο προϊστάμενος των Υγειονομικών Υπηρεσιών, Ηρόδοτος Ηροδότου, ανέφερε ότι εξετάζονται τρόποι ενίσχυσης των ελέγχων, καθώς οι επιτόπιες επιθεωρήσεις σε διανομείς κατά τη διάρκεια της εργασίας τους παρουσιάζουν πρακτικές δυσκολίες. Όπως εξήγησε, είναι δύσκολο για τις υπηρεσίες να σταματούν διανομείς στον δρόμο και να προχωρούν σε ελέγχους των κιβωτίων μεταφοράς. Γι' αυτό, όπως είπε, προωθείται συνεργασία με την Αστυνομία, ώστε να οργανωθούν συντονισμένες εκστρατείες ελέγχου και να υπάρξει αποτελεσματικότερη εποπτεία. Σύμφωνα με τον κ. Ηροδότου, τα παράπονα που λαμβάνουν οι Υγειονομικές Υπηρεσίες αφορούν κυρίως την καθαριότητα των κιβωτίων μεταφοράς τροφίμων. Περιλαμβάνουν αναφορές για κουτιά που ενδεχομένως χρησιμοποιούνται και για άλλους σκοπούς, για αποθήκευση προσωπικών αντικειμένων ή για παραμονή τους σε κοινόχρηστους χώρους πολυκατοικιών, γεγονός που εγείρει ζητήματα υγιεινής. Διευκρίνισε, πάντως, ότι μέχρι σήμερα δεν έχουν εντοπιστεί περιστατικά τροφικής δηλητηρίασης ή άλλα σοβαρά συμβάντα που να συνδέονται με τις συνθήκες μεταφοράς τροφίμων από διανομείς.

«Χρειάζονται νομοθετικές αλλαγές»

Το ζήτημα, ωστόσο, αναδεικνύει και ένα θεσμικό κενό. Ο κ. Ηροδότου ανέφερε ότι σήμερα δεν πραγματοποιούνται συστηματικοί έλεγχοι στους διανομείς κατά τη διάρκεια της εργασίας τους. Παράλληλα, σημείωσε ότι το μοντέλο λειτουργίας των πλατφορμών δημιουργεί μια σύνθετη αλυσίδα ευθυνών, καθώς οι ίδιες δηλώνουν ότι παρέχουν υπηρεσίες διασύνδεσης μεταξύ επιχειρήσεων, καταναλωτών και μεταφορέων, ενώ πολλοί διανομείς είναι αυτοεργοδοτούμενοι ή εργοδοτούνται μέσω τρίτων εταιρειών. Ερωτηθείς κατά πόσο το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο επαρκεί για την αποτελεσματική εποπτεία του τομέα, ο προϊστάμενος των Υγειονομικών Υπηρεσιών ήταν σαφής, σημειώνοντας ότι «χρειάζονται νομοθετικές αλλαγές».

Καθησυχαστικός ο Καραγιάννης

Μιλώντας στον Πολίτη 107.6 & 97.6, ο μικροβιολόγος–μοριακός ιολόγος, Πέτρος Καραγιάννης, εμφανίστηκε ψύχραιμος ως προς τον άμεσο κίνδυνο από τις τσάντες διανομής, χωρίς όμως να υποβαθμίζει την ανάγκη προσοχής. Όπως είπε, όταν το φαγητό είναι φρεσκοψημένο και καλά τυλιγμένο, ο κίνδυνος μετάδοσης δεν θεωρείται ιδιαίτερα υψηλός, νοουμένου ότι τα περιτυλίγματα απορρίπτονται άμεσα και δεν τοποθετούνται πάνω σε πιάτα ή επιφάνειες φαγητού. Ο ίδιος συνέδεσε το θέμα με την ανάγκη αυστηρής τήρησης των κανόνων υγιεινής, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες, όταν οι υψηλές θερμοκρασίες ευνοούν την ανάπτυξη μικροβίων. Τόνισε, παράλληλα, ότι αν υπήρχε σοβαρό και εκτεταμένο πρόβλημα στη διανομή, θα καταγράφονταν πολύ περισσότερα περιστατικά τροφικών δηλητηριάσεων. Αυτό, όμως, δεν αναιρεί την ανάγκη καθαριότητας, ελέγχου και σωστής διαχείρισης των κιβωτίων και τσαντών μεταφοράς φαγητού.