Νέα καταδίκη για σφετερισμό ε/κ περιουσιών: Διαφήμιζε ακίνητα στην κλεμμένη γη μας

Robb Gary John, Zoltanne Lesko, Melinda Ladanyi και Simon Mistriel Aykut. Στον κατάλογο με τους καταδικασθέντες για σφετερισμό ελληνοκυπριακών περιουσιών στα κατεχόμενα έχει προστεθεί ακόμα ένα πρόσωπο. Αυτό του 41χρονου Ουκρανού Denys Pohodin. Πρόκειται για τέσσερις υποθέσεις με πέντε καταδικασθέντες σε ποινή φυλάκισης. Ταυτόχρονα με τις καταδίκες εξάγονται και δύο σημαντικά συμπεράσματα: Πρώτον, το πολιτικό μήνυμα που στέλνεται με αυτές τις αποφάσεις και, δεύτερον, η συνεχιζόμενη διάπραξη αδικημάτων τέτοιας φύσης θα έχει ως συνεπακόλουθο και αυστηρότερες ποινές από τα δικαστήρια της Δημοκρατίας.

Η τελευταία -χρονικά- ποινή επιβλήθηκε στον Ουκρανό Denys Pohodin, ο οποίος παραδέχθηκε ενοχή σε υπόθεση σφετερισμού ελληνοκυπριακών περιουσιών στα κατεχόμενα. Η νέα καταδίκη για σφετερισμό προστίθεται στις άλλες δύο που είχαμε το 2025 και μίας το 2011, ενώ ενώπιον των δικαστηρίων της Δημοκρατίας εκκρεμούν ακόμα δύο υποθέσεις.

Η υπόθεση Pohodin

Ο κατηγορούμενος, στον οποίο επιβλήθηκε ποινή δυόμισι ετών, κατάγεται από την Ουκρανία και διαμένει στην Κύπρο από το 2022. Παραδέχθηκε ενοχή στις 18 από τις 36 κατηγορίες που αντιμετωπίζει, οι οποίες αφορούν τη διαφήμιση και προώθηση ακινήτων που ανήκουν σε Ελληνοκύπριους ιδιοκτήτες χωρίς τη συγκατάθεσή τους. Ο Denys Pohodin διαφήμιζε και προωθούσε ακίνητα για πώληση σε διαφορετικά τουριστικά συγκροτήματα που ανεγέρθηκαν παράνομα στις περιοχές Άγιος Σέργιος, Γαστριά, Τρίκωμο, Ακανθού, Καλογραία και Άγιο Αμβρόσιο. Μέσω προσωπικών του λογαριασμών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης Facebook, Instagram και στο YouTube, μεταξύ του 2022-2025, προώθησε και διαφήμισε συγκροτήματα κατοικιών ή υπό ανέγερση συγκροτήματα κατοικιών τα οποία είχαν ανεγερθεί ή ανεγείρονταν σε τεμάχια τα οποία ανήκουν σε Ελληνοκύπριους εκτοπισθέντες.

Πέραν των αναρτήσεων στους προσωπικούς του λογαριασμούς, ο κατηγορούμενος διαφήμιζε τον εαυτό του ως συνιδρυτή της εταιρείας GP Real Estate με έδρα την κατεχόμενη Κερύνεια. Η εταιρεία λειτουργεί ως μεσιτικό γραφείο και προωθούσε τη διαφήμιση των ακινήτων που διαφήμιζε ο κατηγορούμενος στους προσωπικούς του λογαριασμούς. Επίσης, ο κατηγορούμενος μέσω των προσωπικών του λογαριασμών σε ΜΚΔ προωθούσε και διαφήμιζε την ιστοσελίδα της GP Cyprus, η οποία ανήκει στην GP Real Estate.

Αναφορικά με τις συνθήκες διάπραξης του αδικήματος, η δικηγόρος του Denys Pohodin ανέφερε ότι τον Δεκέμβριο του 2022 ο πελάτης της γνώρισε τον Τουρκοκύπριο ιδιοκτήτη της φερόμενης εταιρείας GP Real Estate, ο οποίος του πρόσφερε εργασία για να διαφημίζει διαδικτυακά τη φερόμενη εταιρεία και τα συγκροτήματα που ήταν χτισμένα εντός των επίδικων ακινήτων.

Σχολιάστηκε η ποινή

Ο 41χρονος Ουκρανός -στις 13 Μαρτίου 2025 είχε εκδοθεί εναντίον του ένταλμα σύλληψης το οποίο εκτελέστηκε στις 20 Μαρτίου στο αεροδρόμιο Λάρνακας- έχει εκτίσει περίπου 15 μήνες ως υπόδικος μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης εναντίον του. Πριν από την απόφαση του Κακουργιοδικείου, νομικοί κύκλοι εκτιμούσαν ότι η ποινή που θα επιβαλλόταν θα ήταν μέχρι 18 μήνες. Σε αυτήν την εκτίμηση συνυπολογίστηκε η ποινή που επιβλήθηκε σε μία από τις δύο γυναίκες από την Ουγγαρία που αντιμετώπιζε παρόμοιες κατηγορίες. Στην συγκεκριμένη επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 14 μηνών. Τελικά, η ποινή ήταν, όπως προείπαμε, τα δυόμισι χρόνια, κάτι που δείχνει ότι η αυστηρότητα του δικαστηρίου αυξάνεται κλιμακωτά.

Ο Αϊκούτ και οι άλλοι

Η υπόθεση με τον Ουκρανό Denys Pohodin προστίθεται στις υπόλοιπες υποθέσεις σφετερισμού ελληνοκυπριακών περιουσιών που οδηγήθηκαν στα δικαστήρια τα τελευταία χρόνια.

- Η πρώτη καταδίκη από το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας ήταν το 2011. Ο Βρετανός Γκάρι Ρομπ καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 10 μηνών για σφετερισμό ελληνοκυπριακών περιουσιών στο κατεχόμενο χωριό Κλεπίνη της επαρχίας Κερύνειας.

- Το 2024 ήταν η υπόθεση με κατηγορούμενο τον Τουρκοκύπριο δικηγόρο Ακάν Κιουρσάτ. Η ποινική δίωξη του Κιουρσάτ ανεστάλη καθώς απεβίωσε ο βασικός μάρτυρας κατηγορίας.

- Ακολούθησε η υπόθεση με τον Τουρκοεβραίο Σιμόν Μιστριέλ Αϊκούτ, ο οποίος παραδέχθηκε ενοχή σε 40 κατηγορίες για σφετερισμό ελληνοκυπριακών περιουσιών στα κατεχόμενα. Όλες οι κατηγορίες που παραδέχθηκε ενοχή ο Αϊκούτ αφορούν το άρθρο 303 Α του Ποινικού Κώδικα, που προβλέπει ότι «πρόσωπο το οποίο, με σκοπό καταδολίευσης, συναλλάττεται σε ακίνητη περιουσία που ανήκει σε άλλο είναι ένοχο κακουργήματος και υπόκειται σε φυλάκιση εφτά χρόνων». Ο Αϊκούτ, ο οποίος κατέχει ισραηλινή, πορτογαλική και τουρκική υπηκοότητα, δραστηριοποιήθηκε στις κατεχόμενες περιοχές στον τομέα ανάπτυξης γης, κατασκευής και πώλησης ακινήτων. Συμμετείχε στον ούτω καλούμενο όμιλο «Afik» και μέσω κατ' επίφαση νομικής οντότητας, «εγγεγραμμένης» στις ούτω καλούμενες αρχές του ψευδοκράτους, μεταξύ των ετών 2014 και 2024 προέβαινε σε ενέργειες αναφορικά με την κατασκευή και πώληση ακινήτων, τα οποία ανεγέρθηκαν σε τεμάχια γης που ανήκουν σε Ελληνοκύπριους εκτοπισθέντες. Για όλες τις παράνομες αναπτύξεις δεν υπήρχε η συγκατάθεση οποιουδήποτε εκ των νόμιμων Ελληνοκύπριων ιδιοκτητών. Ο Αϊκούτ μεταφέρθηκε πρόσφατα στο Ισραήλ για να εκτίσει το υπόλοιπο της ποινής του.

- Η άλλη καταδίκη κατόπιν παραδοχής αφορά δύο γυναίκες, τη Zoltanne Lesko και τη Melinda Ladanyi, η πρώτη καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 2,5 ετών και η δεύτερη σε 15 μηνών. Οι δύο γυναίκες από την Ουγγαρία είχαν συνεργασία με την εταιρεία «Cyprus Constructions», η οποία ανεγείρει ή πρόκειται να ανεγείρει σε γη ελληνοκυπριακής ιδιοκτησίας στα κατεχόμενα τα τουριστικά συγκροτήματα «Maldives Ηomes», «Mykonos Homes», «Bahamas Homes» στην Καλογραία Κερύνειας, «Idyll Homes», «Perl Homes», «Moonlight Villas» στον Άγιο Αμβρόσιο και «Hawai Homes», «Aloha Beach Reasort», «Phuket Health & Wellness» στην Ακανθού Αμμοχώστου. Προωθούσαν πωλήσεις ακινήτων στα συγκεκριμένα συγκροτήματα που ανεγέρθηκαν παράνομα σε περιουσίες οι οποίες ανήκουν σε Ελληνοκύπριους.

Στο δικαστήριο

Ενώπιον του Κακουργιοδικείου εκδικάζεται η δίκη με κατηγορούμενη τη Γερμανίδα κτηματομεσίτρια Ewa Isabella Kunzel. Αντιμετωπίζει συνολικά 44 κατηγορίες, εκ των οποίων 24 κατηγορίες για το αδίκημα της δόλιας συναλλαγής σε ακίνητη περιουσία που ανήκει σε άλλον, μία κατηγορία νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, 18 κατηγορίες παράνομης νομής και χρήσης γης και μία κατηγορία παράνομης κατοχής γης. Η κατηγορούμενη φέρεται να συνεργαζόταν με τον όμιλο Kayim που ανεγείρει τουριστικά συγκροτήματα και επαύλεις στα κατεχόμενα. Η Γερμανίδα είναι ιδιοκτήτρια κτηματομεσιτικής εταιρείας η οποία, μεταξύ άλλων, προωθούσε πωλήσεις ακινήτων που έχουν ανεγερθεί παράνομα σε ελληνοκυπριακές περιουσίες.

Σημειώνεται ότι για υπόθεση σφετερισμού κατηγορείται και ο 25χρονος Yazan Sarai Eldin, ο οποίος εργαζόταν σε εταιρεία ξένων συμφερόντων στη Λεμεσό και διαφήμιζε σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης την πώληση πολυτελούς έπαυλης στα κατεχόμενα.