Στράτης Ματθαίου: «Έχει στηθεί βιομηχανία φροντιστηρίων για προσλήψεις και προαγωγές» - Τι είπε για τον ΓΔ του Υφ. Πολιτισμού (ηχητικό)

Καταγγελίες για «βιομηχανία φροντιστηρίων» για τις προσλήψεις και τις προαγωγές στο δημόσιο διατύπωσε ο γενικός γραμματέας της ΠΑΣΥΔΥ, Στράτης Ματθαίου, μιλώντας στο ραδιόφωνο του «Π» και στην εκπομπή Πρωινή Επιθεώρηση με την Κατερίνα Ηλιάδη. Όπως ανέφερε, σήμερα στις 11:00 πμ αναμένεται να συζητηθεί η διαθεσιμότητα του Γενικό Διευθυντή του Υφυπουργείου Τουρισμού, ενώ επιβεβαίωσε ότι υπάρχουν καταγγελίες που αφορούν τον Γενικό Διευθυντή του Υφυπουργείου Πολιτισμού.

Ο κ. Ματθαίου εξέφρασε τη στήριξη της ΠΑΣΥΔΥ στα τρία νομοσχέδια που κατέθεσε η κυβέρνηση για αλλαγή του συστήματος προσλήψεων, σημειώνοντας ότι αρκετές από τις πρόνοιές τους αποτελούν εισηγήσεις της συντεχνίας. Σύμφωνα με τον ίδιο, το σημερινό μοντέλο παρουσιάζει σοβαρές στρεβλώσεις, καθώς υποψήφιοι συμμετέχουν σε γενικές εξετάσεις χωρίς να γνωρίζουν εάν και πότε θα προκηρυχθούν θέσεις που τους ενδιαφέρουν, ενώ συχνά μετακινούνται από υπηρεσία σε υπηρεσία, δημιουργώντας κενά τα οποία παραμένουν για χρόνια ακάλυπτα.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο περιεχόμενο των εξετάσεων, υποστηρίζοντας ότι πολλές φορές δεν συνδέεται με τις πραγματικές ανάγκες των θέσεων. Όπως είπε, οι εξετάσεις ήταν διαχρονικά προσανατολισμένες προς τη θετική κατεύθυνση, με αποτέλεσμα επαγγελματίες όπως φιλόλογοι, νομικοί ή αρχαιολόγοι να δυσκολεύονται να επιτύχουν, παρά την επιστημονική τους κατάρτιση.

Την ίδια στιγμή, αποκάλυψε ότι η ΠΑΣΥΔΥ έχει αποστείλει σχετική επιστολή στην Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας, επισημαίνοντας ότι τα θέματα των εξετάσεων δεν σχετίζονται ούτε με τις αρμοδιότητες των τμημάτων ούτε με τις πραγματικές απαιτήσεις των θέσεων.

Ο γενικός γραμματέας της ΠΑΣΥΔΥ εξέφρασε επίσης έντονες επιφυλάξεις για το σύστημα εξετάσεων στις προαγωγές, υποστηρίζοντας ότι δεν αναδεικνύει απαραίτητα τους ικανότερους υπαλλήλους. Όπως είπε, ένας εξαιρετικός λειτουργός μπορεί να αποκλειστεί από τη διαδικασία επειδή δεν απομνημόνευσε συγκεκριμένες νομοθεσίες ή δεν προετοιμάστηκε κατάλληλα για τη μορφή των εξετάσεων. «Το ζητούμενο πρέπει να είναι ποιος αποδίδει καλύτερα στη δουλειά του και όχι ποιος είναι καλύτερος στην παπαγαλία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, χαρακτήρισε «αποτυχία» τον θεσμό των διατμηματικών προαγωγών, υποστηρίζοντας ότι αυξάνει το κόστος, ενισχύει την ανάγκη για φροντιστήρια και επιτρέπει σε στελέχη χωρίς επαρκή εμπειρία σε συγκεκριμένους τομείς να αναλαμβάνουν θέσεις ευθύνης σε άλλες υπηρεσίες. Η ΠΑΣΥΔΥ, είπε, έχει ήδη εισηγηθεί στο Υπουργείο Οικονομικών την επαναφορά των ενδοτμηματικών προαγωγών.

Αναφερόμενος στην υπόθεση του Γενικού Διευθυντή του Υφυπουργείου Τουρισμού, Νεόφυτου Παπαδόπουλου, ο κ. Ματθαίου ανέφερε ότι το θέμα θα απασχολήσει σήμερα την ΠΑΣΥΔΥ στις 11 πμ, σημειώνοντας ότι τους έχει προβληματίσει η ευκολία με την οποία τέθηκε σε διαθεσιμότητα ένας γενικός διευθυντής. Τόνισε ότι οι ρόλοι υπουργών και γενικών διευθυντών πρέπει να παραμένουν διακριτοί, επισημαίνοντας ότι οι πολιτικοί προϊστάμενοι χαράσσουν πολιτική, ενώ οι ανώτεροι δημόσιοι λειτουργοί έχουν ευθύνη για τη νομιμότητα και την εφαρμογή της.

Παράλληλα, επιβεβαίωσε ότι υπάρχουν παράπονα για τον Γενικό Διευθυντή του Υφυπουργείου Πολιτισμού. Όπως είπε, η ΠΑΣΥΔΥ έχει ζητήσει συνάντηση για το θέμα και εξετάζει σχετικές καταγγελίες. Αν και απέφυγε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες πριν ολοκληρωθεί η διερεύνηση, επιβεβαίωσε ότι πρόκειται για ζήτημα που απασχολεί ήδη τη συντεχνία.

Ακούστε ολόκληρη την παρέμβαση του Στράτη Ματθαίου στην εκπομπή Πρωινή Επιθεώρηση που μεταδίδεται καθημερινά από το ραδιόφωνο του Πολίτη: