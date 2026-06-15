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Μην ανησυχήσετε αν χτυπήσει το κινητό σας σήμερα – Δοκιμή του CY-Alert σε όλη την Κύπρο

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Θα λάβουν δοκιμαστική ειδοποίηση οι πολίτες μεταξύ 14:30 και 15:30

 

Δοκιμαστική ειδοποίηση μέσω του Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης του Πληθυσμού CY-Alert θα αποσταλεί σήμερα σε παγκύπρια κλίμακα.

Η αποστολή πραγματοποιείται στο πλαίσιο ελέγχου του συστήματος σε πραγματικές συνθήκες λειτουργίας και αποτελεί την τελευταία προγραμματισμένη δοκιμή προς τα κινητά τηλέφωνα των πολιτών.

Η ειδοποίηση αναμένεται να σταλεί μεταξύ των ωρών 14:30 και 15:30 και θα αφορά υποθετικό σενάριο απαγωγής προσώπου που έχει δηλωθεί ως ελλείπον.

Σύμφωνα με τις αρμόδιες Αρχές, το μήνυμα δεν θα συνοδεύεται από τον χαρακτηριστικό έντονο ήχο του συστήματος, ώστε να αποφευχθεί η πρόκληση αναστάτωσης στο κοινό. Παράλληλα, θα φέρει ευδιάκριτα την ένδειξη «Δοκιμή» ή «Άσκηση».

Διευκρινίζεται ότι η ειδοποίηση δεν σχετίζεται με πραγματικό περιστατικό και, ως εκ τούτου, δεν απαιτείται οποιαδήποτε ενέργεια από τους πολίτες.

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