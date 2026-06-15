Θετικά μηνύματα για τον αφθώδη πυρετό: Αρνητικά μέχρι στιγμής τα δείγματα σε Λεμεσό και Λευκωσία

Όσα δείγματα έχουν εξεταστεί μέχρι στιγμής είναι αρνητικά, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Πρόεδρος του Παγκύπριου Κτηνιατρικού Συλλόγου και μέλος της επιδημιολογικής ομάδας για τον αφθώδη πυρετό, Δρ. Δημήτρης Επαμεινώνδας. Όπως είπε, για την ώρα παραμένουν 121 οι μολυσμένες μονάδες, σημειώνοντας ότι απομένουν κάποια τελευταία δείγματα από την περιοχή της Λεμεσού.

Αναφορικά με το ενδεχόμενο χαλαρώσεων των μέτρων, ο κ. Επαμεινώνδας ανέφερε ότι αναμένουν τη συνολική εικόνα των δειγματοληψιών και την ολοκλήρωση των εμβολιασμών, ώστε να μπορέσουν να συζητήσουν πιθανά χρονοδιαγράμματα.

«Το θετικό είναι ότι τα δείγματα επιτήρησης και ιχνηλάτησης που έχουν ληφθεί μέχρι τώρα από τη Λεμεσό και τη Λευκωσία είναι αρνητικά», ανέφερε ο Πρόεδρος του Παγκύπριου Κτηνιατρικού Συλλόγου.

«Αύριο θα ξέρουμε για τα τελευταία αυτά δείγματα. Ελπίζουμε να είναι αρνητικά και τα τελευταία δείγματα της περιοχής της Λεμεσού», είπε.

«Με τη λήψη των τελευταίων δειγμάτων ολοκληρώνεται η επιτήρηση – ιχνηλάτηση σε ακτίνα τριών χιλιομέτρων», πρόσθεσε.

Όσον αφορά τις θανατώσεις, ανέφερε ότι αυτές ολοκληρώθηκαν την Παρασκευή και «δεν υπάρχουν άλλες εκκρεμότητες».

Σε σχέση με τους εμβολιασμούς, ο κ. Επαμεινώνδας είπε ότι σήμερα θα ξεκινήσουν σε μονάδες της Πάφου και της Λεμεσού, οι οποίες δεν είχαν εμβολιαστεί καθόλου λόγω έλλειψης εμβολίων.

«Παραλήφθηκαν τα εμβόλια. Θα ξεκινήσουν σήμερα οι εμβολιασμοί με στόχο να ολοκληρωθεί ο εμβολιασμός στο 100% παγκύπρια», ανέφερε.

Σε σχέση με τους ελέγχους στην πράσινη γραμμή, είπε ότι «οι έλεγχοι της αστυνομίας με περιπολίες έχουν ξεκινήσει στη γραμμή αντιπαράταξης, όπως επίσης και τα μέτρα στα οδοφράγματα».

«Τα υφιστάμενα μέτρα θα συμπληρωθούν και από κάποια επιπρόσθετα μέτρα, τα οποία συζητούνται αυτή τη στιγμή με τον στρατό και την αστυνομία», συμπλήρωσε.

Για τα επόμενα βήματα και το ενδεχόμενο χαλαρώσεων, ο κ. Επαμεινώνδας σημείωσε πως «αναμένουμε τη συνολική εικόνα των δειγματοληψιών, να ολοκληρωθούν οι εμβολιασμοί και συζητούμε τώρα την επόμενη φάση, αν θα ξεκινήσουμε κάποιες χαλαρώσεις στο μέλλον και πότε θα οριοθετηθούν αυτές».

«Για να ξεκινήσουμε να συζητάμε για χαλαρώσεις και να βάλουμε κάποια χρονοδιαγράμματα, θα πρέπει να έχουμε ολοκληρώσει τους εμβολιασμούς και να ξέρουμε την επιδημιολογική εικόνα της Κύπρου με βάση τις δειγματοληψίες. Αυτά είναι δύο βασικά κριτήρια για να μπορέσουμε να εκτιμήσουμε το επόμενο στάδιο», υπογράμμισε.

Σε σχέση με την αναπλήρωση του ζωικού κεφαλαίου, είπε πως «στο παρόν στάδιο, με τον πληθυσμό που έχει χαθεί, μπορεί να γίνει εσωτερική αναπλήρωση εύκολα, δεν χρειάζεται δηλαδή να γίνουν εισαγωγές».

Το μέλος της επιδημιολογικής ομάδας υπογράμμισε πως «αν είναι αρνητικά και τα τελευταία δείγματα στην περιοχή της Λεμεσού, θα είναι μια αρκετά θετική εξέλιξη».

«Αυτό θα σημαίνει ότι η θετική μονάδα στην Πάχνα ήταν η πρώτη εστία στη Λεμεσό και δεν υπήρχε άλλη, θα σημαίνει ότι προλάβαμε τη μετακίνηση του ιού εντός της επαρχίας Λεμεσού», συμπλήρωσε.

Σε ερώτηση για το πώς έφτασε ο ιός στη συγκεκριμένη μονάδα της Πάχνας, ανέφερε πως «έχουμε κάποιες ενδείξεις αλλά περιμένουμε να ολοκληρωθεί το report της επιδημιολογικής εικόνας μαζί με τις δειγματοληψίες και θα τα ξαναπούμε για αυτό».

Πηγή: ΚΥΠΕ