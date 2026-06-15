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Δωρεά €380.000 στη ΔΕΑ από την Κυπριακή Δημοκρατία

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Σε ανακοίνωση της ΔΕΑ αναφέρεται ότι η συνεισφορά θα στηρίξει τις επιχειρήσεις της ΔΕΑ το 2026 και θα προωθήσει την ανθρωπιστική της εντολή

Δωρεά ύψους €380.000 από την Κυπριακή Δημοκρατία παρέλαβε η Διερευνητική Επιτροπή για τους Αγνοούμενους στην Κύπρο (ΔΕΑ).  Με τη δωρεά αυτή, η συνολική συνεισφορά της Κυπριακής Δημοκρατίας προς τη ΔΕΑ ανέρχεται στα €4.772.700 από το 2005.

Σε ανακοίνωση της ΔΕΑ αναφέρεται ότι η συνεισφορά θα στηρίξει τις επιχειρήσεις της ΔΕΑ το 2026 και θα προωθήσει την ανθρωπιστική της εντολή για τον εντοπισμό, την ταυτοποίηση και την επιστροφή των λειψάνων των αγνοουμένων στις οικογένειες τους.  

Με αυτό τον τρόπο, σημειώνεται, η ΔΕΑ βοηθά να δοθούν απαντήσεις στις οικογένειες που έχουν υπομείνει δεκαετίες αβεβαιότητας σχετικά με την τύχη των αγαπημένων τους, αναφέρει.  

Η Διερευνητική Επιτροπή για τους Αγνοούμενους συστάθηκε το 1981, κατόπιν συμφωνίας μεταξύ της Ελληνοκυπριακής και της Τουρκοκυπριακής κοινότητας, υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών, μετά από κάλεσμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών σε δύο Ψηφίσματα.

Το έργο της ΔΕΑ για την Εκταφή, την Ταυτοποίηση και την Επιστροφή των Λειψάνων των Αγνοουμένων στην Κύπρο, ενεργοποιήθηκε το 2006 και η Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθεί να αποτελεί την κύρια πηγή χρηματοδότησης του έργου της.   

Έως σήμερα, 1,069 αγνοούμενοι και από τις δύο κοινότητες της Κύπρου έχουν ταυτοποιηθεί και επιστραφεί στις οικογένειές τους για μια αξιοπρεπή ταφή.

Σημειώνεται ότι η ΔΕΑ βασίζεται στη στήριξη που παρέχουν οι δωρητές για την υλοποίηση του δικοινοτικού της έργου.

Πηγή: ΚΥΠΕ

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