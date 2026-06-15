Στα κινητά χιλιάδων πολιτών το δοκιμαστικό μήνυμα του CY-Alert - Τα προβλήματα που εντοπίζουν πολίτες (φώτος)

Στα κινητά τηλέφωνα χιλιάδων πολιτών σε ολόκληρη την Κύπρο έφτασε το απόγευμα της Δευτέρας το δοκιμαστικό μήνυμα του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης του πληθυσμού CY-Alert.

Η αποστολή της ειδοποίησης πραγματοποιήθηκε γύρω στις 15:00 το μεσημέρι, στο πλαίσιο της προγραμματισμένης δοκιμής που είχε ανακοινώσει η Δύναμη Πολιτικής Άμυνας για τον έλεγχο της λειτουργίας του συστήματος σε πραγματικές συνθήκες.

Η Πολιτική Άμυνα είχε διευκρινίσει εκ των προτέρων ότι η ειδοποίηση δεν σχετίζεται με πραγματικό συμβάν και ότι δεν απαιτείται οποιαδήποτε ενέργεια από τους πολίτες. Παράλληλα, το δοκιμαστικό μήνυμα δεν συνοδεύτηκε από τον χαρακτηριστικό έντονο ήχο που χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις πραγματικού κινδύνου, ώστε να αποφευχθεί η πρόκληση ανησυχίας στο κοινό.

Η ειδοποίηση άρχισε να αποστέλλεται γύρω στις 3:10 μ.μ. και αφορούσε σενάριο απαγωγής ή ελλείποντος προσώπου. Στην οθόνη των κινητών εμφανίστηκε ο τίτλος «Kidnapping - Missing Person» και η ένδειξη «ΔΟΚΙΜΗ - ΔΟΚΙΜΗ - ΔΟΚΙΜΗ», ξεκαθαρίζοντας ότι πρόκειται για άσκηση και όχι για πραγματικό περιστατικό.

Στο μήνυμα αναφέρεται ότι οι παραλήπτες λαμβάνουν την ειδοποίηση στο πλαίσιο των δοκιμών του Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης CY-Alert και ότι δεν απαιτείται καμία ενέργεια, καθώς δεν υφίσταται οποιοσδήποτε κίνδυνος.

Το CY-Alert αποτελεί το εθνικό σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης του πληθυσμού και χρησιμοποιείται για την άμεση ενημέρωση των πολιτών σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών, ακραίων καιρικών φαινομένων, βιομηχανικών ατυχημάτων, πυρκαγιών ή άλλων σοβαρών απειλών για τη δημόσια ασφάλεια.





Δέον να σημειωθεί ότι φαίνεται πως δεν λύθηκαν τα προβλήματα, αφού αρκετοί πολίτες αναφέρουν πως όταν πατήσουν στον σύνδεσμο που αναγράφεται, δεν μπορούν να εισέλθουν στην εν λόγω σελίδα.



