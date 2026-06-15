Τον έψαχναν τρία χρόνια για μεγάλη υπόθεση ναρκωτικών και τον συνέλαβαν σήμερα - Χειροπέδες σε 51χρονο

Έπειτα από σχεδόν τρία χρόνια αναζητήσεων, η Αστυνομία προχώρησε σήμερα στη σύλληψη 51χρονου άνδρα, ο οποίος καταζητείτο σε σχέση με σοβαρή υπόθεση ναρκωτικών που διερευνά η Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών Λευκωσίας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, ο 51χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη τη Δευτέρα, δυνάμει δικαστικού εντάλματος. Ακολούθως τέθηκε υπό κράτηση για σκοπούς διευκόλυνσης των εξετάσεων.

Η υπόθεση αφορά αδικήματα εισαγωγής, κατοχής και κατοχής ναρκωτικών με σκοπό την προμήθεια, καθώς και συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση.

Στο μεταξύ, σε σχέση με την ίδια υπόθεση, είχε συλληφθεί ήδη από τον Ιούλιο του 2023 γυναίκα ηλικίας 27 ετών, η οποία επίσης καταζητείτο από τις αρχές.

Η ΥΚΑΝ Λευκωσίας συνεχίζει τις εξετάσεις για πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.