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Στους 35 βαθμούς ο υδράργυρος με ανατροπή την Παρασκευή -Αναλυτικά η πρόγνωση

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Γενικά αίθριος ορίζεται το σκηνικό μέχρι την Πέμπτη με μικρή άνοδο της θερμοκρασίας

Ασθενής χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή.

Σήμερα ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως αίθριος, παρόλο που νωρίς το απόγευμα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν, αρχιικά μεταβλητοί ασθενείς 3 Μποφόρ για να καταστούν σταδιακά κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 35 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 29 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 31 στα υπόλοιπα παράλια και στους 26 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα καταστούν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί, ασθενείς, 3 Μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 18 βαθμούς στο εσωτερικό και στα βόρεια παράλια, γύρω στους 20 στα υπόλοιπα παράλια και στους 16 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Τετάρτη και την Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως αίθριος. Την Παρασκευή νεφώσεις που θα αναπτύσσονται το μεσημέρι και το απόγευμα, αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα, στα ορεινά και στο εσωτερικό.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο μέχρι την Πέμπτη και μικρή πτώση την Παρασκευή, για να κυμαίνετα κοντά και λίγο πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.

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