Τελειώνει το Παττίχειο, ανοίγει τον Ιούλιο

Με περίπου έξι μήνες καθυστέρηση, ολοκληρώνεται αυτές τις μέρες το πολυσυζητημένο έργο ανάπλασης του Παττίχειου Πάρκου, στη Λάρνακα. Ένα έργο, που θεωρείται ο μεγαλύτερος σε έκταση χώρος πρασίνου στην πόλη της Λάρνακας, το οποίο παρουσίασε μεγάλες καθυστερήσεις ένεκα των αλλαγών που έγιναν στα αρχικά σχέδια, αλλά και των περιορισμών που έθεσε η Υπηρεσία Θήρας στον χρόνο λειτουργίας του εργοταξίου. Και όλα αυτά, επειδή ο χώρος εμπίπτει στο Δίκτυο Natura 2000, βρισκόμενος δίπλα από την αλυκή.

Ο δήμαρχος Ανδρέας Βύρας δήλωσε στον «Π» ότι περί τα τέλη του τρέχοντος μηνός το έργο θα παραδοθεί επίσημα στον Δήμο Λάρνακας και από τις αρχές ερχόμενου Ιουλίου θ ανοίξει τις πύλες του για το κοινό. Είπε, επίσης, ότι πολύ σύντομα ο Δήμος Λάρνακας θα προκηρύξει την προσφορά για ενοικίαση της καφετέριας που θα λειτουργεί εντός του πάρκου. Θυμίζουμε, ότι το μεγάλο αυτό έργο ξεκίνησε το φθινόπωρο του 2023, αλλά στην πορεία προέκυψαν οι γνωστές αντιδράσεις από μερίδα δημοτών, που οδήγησαν σε προσωρινή αναστολή των εργασιών και ακολούθως σε σημαντική τροποποίηση των σχεδίων.

Οι αλλαγές που επήλθαν έπειτα από τις αντιδράσεις στόχευαν, κυρίως, στη μείωση των τσιμεντένιων επιφανειών, εξ ου και μετά από τις σχετικές διαβουλεύσεις, έγιναν και οι ανάλογες τροποποιήσεις στα αρχικά σχέδια. Οι βασικότερες τροποποιήσεις αφορούσαν την αφαίρεση όλων των γηπέδων αθλοπαιδιών, του skatepark και των χώρων στάθμευσης, πλην του χώρου στάθμευσης παρά τη λεωφόρο Αρτέμιδος και στην οδό Ηπείρου.

Επιπρόσθετα, λήφθηκε απόφαση όπως σε όλους τους πεζόδρομους χρησιμοποιηθούν υλικά φιλικά προς το περιβάλλον. Το πάρκο περιλαμβάνει κυκλική υπερυψωμένη πεζογέφυρα, βοτανικό κήπο, πάρκο σκύλων, ανοιχτό γυμναστήριο με θέα την αλυκή, εστιατόριο με παιχνιδότοπο και νέες διαδρομές περιπάτου.