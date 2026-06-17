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Ένωση Συντακτών Κύπρου: Ορθή η διασύνδεση της αρωγής στον Τύπο με την ΑΤΑ

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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«Η διασύνδεση της κρατικής αρωγής με την καταβολή ΑΤΑ δημιουργεί προϋποθέσεις να υποβοηθηθεί και ο κόσμος της μισθωτής εργασίας, ειδικά οι δημοσιογράφοι», αναφέρει η ΕΣΚ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Συντακτών Κύπρου χαιρετίζει με ικανοποίηση την επιμονή και τη στόχευση της Κυβέρνησης να συνδέσει την αρωγή προς τον έντυπο Τύπο και τους εκδότες με την καταβολή Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής προς το συντακτικό προσωπικό των εντύπων. Ο νεοεισαχθείς όρος βρίσκει απόλυτα σύμφωνη την ηγεσία της ΕΣΚ, καθώς πάγια θέση αρχής της οργάνωσης είναι ότι η όποια κρατική αρωγή προς τα ΜΜΕ και τον Τύπο πρέπει να μετακυλύεται – με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, στον ένα ή τον άλλο βαθμό – και σε αυτούς που πρωτογενώς παράγουν το δημοσιογραφικό προϊόν, δηλαδή τους συντάκτες. Εώς τώρα, σημειώνει, το όφελος από το σχέδιο de minimis για την ενίσχυση του έντυπου Τύπου, παρέμενε συνολικά στα χέρια των εργοδοτών – επιχειρηματιών. «Η διασύνδεση της κρατικής αρωγής με την καταβολή ΑΤΑ δημιουργεί προϋποθέσεις να υποβοηθηθεί και ο κόσμος της μισθωτής εργασίας, ειδικά οι δημοσιογράφοι», αναφέρει η ΕΣΚ.

Το Δ.Σ. της ΕΣΚ εκφράζει την ευαρέσκεια του για την όλη εξέλιξη, ευχαριστεί την κυβέρνηση «για την πολιτική βούληση που επιδεικνύει επί τούτου και καλεί τον Σύνδεσμο Εκδοτών να ανταποκριθεί θετικά σ’ αυτή την τόσο δίκαιη προϋπόθεση που τίθεται τώρα». Γενικά, τονίζει, «η ΕΣΚ φρονεί πως κάθε αρωγή προς τον εργοδοτικό κόσμο πρέπει να συνοδεύεται και από ανάλογες, αντίστοιχες προϋποθέσεις, ώστε το όφελος να είναι οριζόντιο για όλες τις επαγγελματικές τάξεις και ομάδες».

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