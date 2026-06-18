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Ποινή φυλάκισης σε προπονητή – Ζητούσε γυμνές φωτογραφίες από ανηλίκους με αντάλλαγμα χρήματα

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Το δικαστήριο επέβαλε ποινή φυλάκισης τεσσάρων ετών και απαγόρευση απασχόλησης σε χώρους με ανήλικους

Σε ποινή φυλάκισης τεσσάρων ετών καταδικάστηκε 44χρονος προπονητής ομάδας, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για τη σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων ποδοσφαιριστών.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΣΙΓΜΑ, o δράστης, ο οποίος προέβη σε παραδοχή των κατηγοριών, ζητούσε από ανήλικους αθλητές γυμνές φωτογραφίες, προσφέροντάς τους χρηματικά ανταλλάγματα. Συγκεκριμένα, ο 44χρονος αντιμετώπιζε κατηγορίες που αφορούσαν τη σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκου, την άγρα παιδιών, καθώς και την απόκτηση πρόσβασης σε υλικό σεξουαλικής κακοποίησης.

Εκτός από την ποινή φυλάκισης, το δικαστήριο επέβαλε επίσης διάταγμα που απαγορεύει στον καταδικασθέντα την προσφορά υπηρεσιών σε παιδιά ή την απασχόληση σε χώρους όπου συχνάζουν ανήλικοι για διάστημα τριών ετών μετά την αποφυλάκισή του.

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