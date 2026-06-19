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| Κύπρος

Ανεβαίνει ξανά ο υδράργυρος – Πού αναμένονται έντονα φαινόμενα και πώς θα εξελιχθεί ο καιρός μέχρι τη Δευτέρα

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακά άνοδο κατά το τριήμερο, για να κυμανθεί πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.

Εποχική χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή.

Σήμερα, θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες το μεσημέρι και νωρίς το απόγευμα αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά και το εσωτερικό. Σε καταιγίδα ενδέχεται να πέσει και χαλάζι. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και παροδικά στα νότια παράλια μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 34 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 27 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 31 στα υπόλοιπα παράλια και στους 23 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε, θα παρατηρούνται κατά διαστήματα αυξημένες χαμηλές νεφώσεις, ενώ τοπικά αναμένεται να σχηματιστεί αραιή ομίχλη ή ομίχλη. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί ασθενείς, 3 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 19 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 20 στα παράλια και στους 14 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Το Σαββατοκύριακο και τη Δευτέρα, θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες το μεσημέρι και νωρίς το απόγευμα, αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά και το εσωτερικό.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακά άνοδο κατά το τριήμερο, για να κυμανθεί πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.

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ΚΑΙΡΟΣΚαταιγίδαΒΡΟΧΕΣΟΡΕΙΝΑΨΗΛΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ

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