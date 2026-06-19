Αναβαθμίζεται το κέντρο της Λευκωσίας - Κλείνουν δρόμοι για έργα

Σε νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Λευκωσίας προχωρά ο Δήμος Λευκωσίας, λόγω της έναρξης κατασκευαστικών εργασιών στην οδό Κρήτης και στην οδό Φιλιππιάδος, στο πλαίσιο του έργου «Κατάλληλη Κατασκευή Διαφόρων Οδών στη Λευκωσία – Συμβόλαιο 23 Κέντρο Πόλης».

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου, οι εργασίες άρχισαν στις 19 Ιουνίου και αφορούν το τμήμα της οδού Κρήτης από τη συμβολή της με τη Λεωφόρο Διγενή Ακρίτα μέχρι τη συμβολή της με την οδό Στασάνδρου, καθώς και την οδό Φιλιππιάδος.

Οι εργασίες που θα εκτελεστούν περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

· Αντιπλημμυρικά έργα με την κατασκευή συστήματος οχετών ομβρίων υδάτων.

· Κατασκευή ενιαίων πεζοδρομίων βάσει σύγχρονων απαιτήσεων προσβασιμότητας.

· Ανακατασκευή του οδοστρώματος.

· Διαμόρφωση νέων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και βελτίωση της οδικής σήμανσης.

· Διαμόρφωση παρόδιων θέσεων στάθμευσης.

· Αναβάθμιση των υποδομών των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας.

Για σκοπούς εκτέλεσης των εργασιών, το συγκεκριμένο τμήμα της οδού Κρήτης και η οδός Φιλιππιάδος θα παραμείνουν κλειστά για την τροχαία κίνηση για περίπου δύο μήνες.

Ο Δήμος καλεί τους οδηγούς να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή και να ακολουθούν την προσωρινή οδική σήμανση και τις εκτροπές κυκλοφορίας που έχουν τεθεί σε εφαρμογή. Σημειώνεται επίσης ότι κατά τη διάρκεια των εργασιών θα λειτουργούν προσωρινά φώτα τροχαίας στη συμβολή των οδών Ανδροκλέους και Στασάνδρου.

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Κύπρου και χρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (NextGenerationEU).