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| Κύπρος

Πρωτοφανής υπόθεση με οπιούχα ναρκωτικά στην Κύπρο: Πάνω από 10 κιλά παπαρούνας εντόπισαν ΥΚΑΝ και Τελωνείο, χειροπέδες σε 35χρονο και 31χρονη (φώτος)

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Πρόκειται για την πρώτη φορά που εντοπίζεται στην Κύπρο εισαγωγή τόσο μεγάλης ποσότητας του συγκεκριμένου είδους ναρκωτικού, το οποίο μετά από επεξεργασία μπορεί να παράγει ισχυρές οπιούχες ουσίες, όπως μορφίνη και κωδεΐνη.

Μία από τις μεγαλύτερες υποθέσεις που αφορούν οπιούχες ουσίες καλούνται να διερευνήσουν οι διωκτικές Αρχές, μετά τον εντοπισμό και την κατάσχεση πέραν των 10 κιλών αποξηραμένων στελεχών παπαρούνας του είδους Μήκων η Υπνοφόρος (Papaver Somniferum), σε επιχείρηση της ΥΚΑΝ σε συνεργασία με το Τμήμα Τελωνείων.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, πρόκειται για την πρώτη φορά που εντοπίζεται στην Κύπρο εισαγωγή τόσο μεγάλης ποσότητας του συγκεκριμένου είδους ναρκωτικού, το οποίο μετά από επεξεργασία μπορεί να παράγει ισχυρές οπιούχες ουσίες, όπως μορφίνη και κωδεΐνη.

Η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται στο αεροδρόμιο Λάρνακας, όπου λειτουργοί της ΥΚΑΝ και του Τμήματος Τελωνείων εντόπισαν ύποπτο δέμα που είχε αποσταλεί από χώρα του εξωτερικού. Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι περιείχε 30 συσκευασίες με αποξηραμένα στελέχη παπαρούνας συνολικού μεικτού βάρους 6 κιλών και 300 γραμμαρίων.





Από τις εξετάσεις που ακολούθησαν προέκυψαν στοιχεία για τον παραλήπτη του πακέτου, έναν 35χρονο κάτοικο επαρχίας Λευκωσίας. Το πρωί της Παρασκευής μέλη της ΥΚΑΝ προχώρησαν στη σύλληψή του δυνάμει δικαστικού εντάλματος.

Κατά την έρευνα που ακολούθησε στην οικία του, οι ανακριτές εντόπισαν ακόμη 22 συσκευασίες με το ίδιο υλικό, συνολικού βάρους περίπου τεσσάρων κιλών. Παράλληλα κατασχέθηκε ποσότητα άγνωστης φυτικής ύλης βάρους 60 γραμμαρίων, ενώ εντός της κατοικίας βρέθηκαν και διάφορα σύνεργα που φέρονται να χρησιμοποιούνταν για την επεξεργασία του συγκεκριμένου ναρκωτικού.

Στο σπίτι βρισκόταν και η 31χρονη σύζυγος του 35χρονου, η οποία συνελήφθη για αυτόφωρο αδίκημα και τέθηκε επίσης υπό κράτηση για σκοπούς διερεύνησης της υπόθεσης.

Συνολικά οι Αρχές κατέσχεσαν 52 συσκευασίες με αποξηραμένα στελέχη παπαρούνας, συνολικού μεικτού βάρους που ξεπερνά τα 10 κιλά.

Όπως επισημαίνει η Αστυνομία, η Μήκων η Υπνοφόρος αποτελεί το φυτό από το οποίο προέρχονται φυσικές οπιούχες ουσίες. Η κατανάλωσή τους μπορεί να προκαλέσει σοβαρή δηλητηρίαση, με συμπτώματα όπως εξαιρετικά αργή αναπνοή, αδυναμία αφύπνισης, απώλεια συνείδησης και σε ακραίες περιπτώσεις αναπνευστική ανακοπή.

Οι έρευνες της ΥΚΑΝ συνεχίζονται με στόχο να διαπιστωθεί ο τελικός προορισμός της ποσότητας, καθώς και κατά πόσο υπάρχουν και άλλα πρόσωπα που σχετίζονται με την εισαγωγή και διακίνηση των οπιούχων ουσιών

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