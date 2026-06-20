Θρίλερ με τον 22χρονο φοιτητή: «Αν δεν πληρώσεις, θα σου στείλω ένα νεφρό» - Στο φως φρικιαστικά μηνύματα για λύτρα

Νέα συγκλονιστικά στοιχεία τέθηκαν στο μικροσκόπιο των ανακριτών του ΤΑΕ Λάρνακας, στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης απαγωγής του 22χρονου φοιτητή Shahruar Ahmed Emon, από την Μπαγκλαντές, ο οποίος αγνοείται από το απόγευμα της Παρασκευής 12 Ιουνίου. Το φως της δημοσιότητας είδαν χθες, μέσω του SigmaLive, γραπτά μηνύματα, απειλητικού περιεχομένου, που σχετίζονται με τη μυστήρια υπόθεση, τα οποία φέρεται να απέστειλαν, μέσω κινητού τηλεφώνου, οι δράστες της απαγωγής προφανώς στον πατέρα του ελλείποντα προσώπου, ο οποίος βρίσκεται στο εξωτερικό, ζητώντας απ’ αυτόν ποσό 35 χιλιάδων ευρώ ως λύτρα για να απελευθερώσουν τον γιο του. Αξιωματικός της Α.Δ. Λάρνακας, κληθείς να σχολιάσει τα μηνύματα που βγήκαν στην επιφάνεια, επιβεβαίωσε ότι οι ανακριτές είναι ενήμεροι για το περιεχόμενό τους, λέγοντας ότι αποτελούν μέρος της ευρύτερης διερεύνησης της υπόθεσης, μαζί με άλλα αρχεία πολυμέσων που εντοπίστηκαν, αποστάλθηκαν ή παραλήφθηκαν από την Αστυνομία στο πλαίσιο των ερευνών που είναι σε εξέλιξη. Κάποια απ’ αυτά τα αρχεία είναι ήδη αναρτημένα στο διαδίκτυο και εξετάζεται η γνησιότητά τους, προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσο συνδέονται με τα γεγονότα της απαγωγής.

Τι λένε τα μηνύματα

Ένα από τα απειλητικά μηνύματα που φέρεται να στάλθηκε σε σχέση με την υπό διερεύνηση υπόθεση αναφέρει τα ακόλουθα: «You have to pay 10.000 euros on Sunday and 25.000 euros on Monday. If you can’t pay, I’ll save you a kidney». (Πρέπει να πληρώσεις 10.000 ευρώ την Κυριακή και 25.000 τη Δευτέρα. Αν δεν μπορείς να πληρώσεις θα σου στείλω έναν νεφρό). Ένα άλλο μήνυμα αναφέρει τα εξής: «If you tell anyone, you won’t be able to see their face»... (Αν το πεις σε οποιονδήποτε, δεν θα ξαναδείς το πρόσωπό του...). Η ίδια αστυνομική πηγή ανέφερε ότι οι εξετάσεις για εντοπισμό του νεαρού αλλοδαπού φοιτητή, των δραστών καθώς και προσώπων που πιθανόν να ήλθαν σ’ επαφή με τον 22χρονο πριν από την απαγωγή του συνεχίζονται. Ο αλλοδαπός είχε αναχωρήσει το απόγευμα της 12ης Ιουνίου από το διαμέρισμά του στην Ορόκλινη (όπου συγκατοικεί με άλλα πρόσωπα) για να μεταβεί στην εργασία του, σε εργοστάσιο στην Κοφίνου. Θα ήταν η πρώτη του μέρα στη δουλειά. Έκτοτε, όμως, χάθηκαν τα ίχνη του και δεν έχει δώσει κανένα σημείο ζωής. Το διαβατήριό του απουσιάζει από το διαμέρισμά του. Στους συγκατοίκους του δεν ανέφερε πού θα πήγαινε για εργασία. Η Αστυνομία εντόπισε το τελευταίο στίγμα του κινητού τηλεφώνου του 22χρονου στην Κοφίνου. Παρά τις έρευνες που έγιναν, το ελλείπον πρόσωπο δεν εντοπίστηκε, τουλάχιστον μέχρι χθες το βράδυ. Μετά άλλων ενεργειών, οι εξεταστές του ΤΑΕ Λάρνακας αξιολόγησαν κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης, προκειμένου να εξακριβώσουν την πορεία που ακολούθησε ο νεαρός φοιτητής την ημέρα της εξαφάνισής του.