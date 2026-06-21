Ουδείς στο απυρόβλητο: Ο πρόεδρος του Ανώτατου Συνταγματικού Δικαστηρίου Αντώνης Ρ. Λιάτσος στον «Π»

Τα ευρήματα του πορίσματος της Αρχής κατά της Διαφθοράς για το «Κράτος Μαφία», τη μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης, τις καθυστερήσεις στα δικαστήρια, την πολυσυζητημένη υπόθεση παύσης του τέως γενικού ελεγκτή Οδυσσέα Μιχαηλίδη για ανάρμοστη συμπεριφορά και άλλα σημαντικά ζητήματα σχολιάζει σε συνέντευξη που παραχώρησε στον «Π» ο πρόεδρος του Ανώτατου Συνταγματικού Δικαστηρίου Αντώνης Ρ. Λιάτσος. Στον βαθμό που του επιτρέπεται, λόγω της θέσεως που κατέχει, και χωρίς να παραβιάζεται οποιαδήποτε εν εξελίξει ή πιθανή μελλοντική διαδικασία, ο κ. Λιάτσος απάντησε στα ερωτήματα που του θέσαμε. Αν και η συνέντευξη είχε προγραμματιστεί εδώ και μερικές ημέρες, εντελώς τυχαία, η συνάντηση πραγματοποιήθηκε την περασμένη Τετάρτη, μία ημέρα μετά τη δημοσίευση του πορίσματος από την Αρχή κατά της Διαφθοράς. Αναπόφευκτα, λοιπόν, ο πρόεδρος του Ανώτατου Συνταγματικού Δικαστηρίου κλήθηκε να σχολιάσει και τα όσα εντοπίζονται στο πόρισμα. Εκδόθηκε το πόρισμα της Αρχής κατά της Διαφθοράς για το «Κράτος Μαφία». Υπάρχουν ευρήματα που αποτελούν πλήγμα για τους θεσμούς της Δημοκρατίας, ενώ κατονομάζονται και συγκεκριμένα πρόσωπα. Ποιο το σχόλιό σας; Κατ' αρχάς, αισθάνομαι την ανάγκη να σας ευχαριστήσω για την ευκαιρία που μου δίνετε να επικοινωνήσω με τους αναγνώστες σας. Τον τελευταίο καιρό η δικαιοσύνη βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος λόγω των μεγάλων, πρωτόγνωρων για την πατρίδα μας μεταρρυθμίσεων που λαμβάνουν χώρα. Η αποτελεσματικότητα και η ποιότητα του δικαιοδοτικού έργου και ο τρόπος άσκησης των αρμοδιοτήτων των δικαστικών οργά...