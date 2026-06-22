Πλησιάζουμε τα 40αρια αλλά παραμένουν οι μεσημεριανές μπόρες - Αναλυτικά το δελτίο

Εποχική χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή.

Σήμερα, στις πλείστες περιοχές του νησιού ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος με παροδικά αυξημένες νεφώσεις, ωστόσο κατά το μεσημέρι και μετά, νεφώσεις που θα αναπτύσσονται αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά και ενδεχομένως σε περιοχή στο εσωτερικό. Οι άνεμοι αρχικά θα πνέουν θαλάσσιοι, 3 Μποφόρ και σύντομα κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ ενώ σταδιακά μέχρι το απόγευμα στα παράλια θα καταστούν μέτριοι μέχρι ισχυροί και τοπικά ισχυροί, 4 με 5 Μποφόρ. Η θάλασσα στα ανατολικά θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη, ωστόσο στα υπόλοιπα παράλια θα είναι γενικά λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 37 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 29 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 32 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 26 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως δυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς 3 Μποφόρ και τοπικά παροδικά μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ. Η θάλασσα στα νότια και τα ανατολικά θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη, ωστόσο στα δυτικά και τα βόρεια θα παραμείνει λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 22 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και γύρω στους 16 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Τρίτη, στις πλείστες περιοχές του νησιού ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος με παροδικά αυξημένες νεφώσεις, ωστόσο κατά το μεσημέρι και μετά, νεφώσεις που θα αναπτύσσονται αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά.

Την Τετάρτη και την Πέμπτη, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος με παροδικά αυξημένες νεφώσεις.

Η θερμοκρασία μέχρι την Πέμπτη θα παραμείνει στα ίδια επίπεδα, για να συνεχίσει έτσι να κυμαίνεται λίγο πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές της εποχής.