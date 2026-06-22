Λάρνακα: Ξεκινούν τα έργα ΣΒΑΚ στη Φανερωμένη - Οι εργασίες θα διαρκέσουν έως τις 17 Αυγούστου

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πολυσύχναστη λεωφόρο Φανερωμένης, στη Λάρνακα, λόγω εκτέλεσης έργων στο πλαίσιο του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ), που θα διαρκέσουν μέχρι τα μέσα Αυγούστου, ανακοίνωσε ο Δήμος Λάρνακας.

Συγκεκριμένα, το κοινό ενημερώνεται ότι στο πλαίσιο του έργου «Έργα Προτεραιότητας Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Λάρνακας - Υλοποίηση Λεωφορειολωρίδων και Ποδηλατόδρομων» από σήμερα τη Δευτέρα 22 Ιουνίου μέχρι και τη Δευτέρα 17 Αυγούστου θα εκτελούνται εργασίες κατασκευής φωτοελεγχόμενων διαβάσεων πεζών, πεζοδρομίων, χώρων πρασίνου και ασφαλτοστρώσεων σε τμήμα της λεωφόρου Φανερωμένης, από τον κυκλικό κόμβο Καμάρων μέχρι τον κυκλικό κόμβο Φανερωμένης. Για την εκτέλεση των εργασιών θα εφαρμοστούν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη λεωφόρο Φανερωμένης, σε τμήμα μήκους περίπου ενός χιλιομέτρου. Πιο αναλυτικά, η κατεύθυνση κυκλοφορίας από τον κυκλικό κόμβο Καμάρων προς το κέντρο της πόλης θα παραμείνει κλειστή. Η τροχαία κίνηση με προορισμό το κέντρο της Λάρνακας θα εκτρέπεται μέσω της λεωφόρου Νίκου και Δέσποινας Παττίχη, των οδών Καλύμνου, Αγίου Γεωργίου Μακρή, Καισαρείας και 1ης Απριλίου, με κατάληξη τον κυκλικό κόμβο Φανερωμένης. Παράλληλα, η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας στην κατεύθυνση από το κέντρο της πόλης προς τον κόμβο Καμάρων θα παραμείνει κλειστή και η κυκλοφορία θα διεξάγεται μέσω της αριστερής λωρίδας.