Δημόσια δικοινοτική συζήτηση για την ελβετική εμπειρία και τις προοπτικές μιας επανενωμένης Κύπρου

Δημόσια δικοινοτική συζήτηση με θέμα την ελβετική εμπειρία ομοσπονδιακής διακυβέρνησης και τα διδάγματα που μπορεί να προσφέρει στην Κύπρο διοργανώνει η Δικοινοτική Πρωτοβουλία Ειρήνης – Ενωμένη Κύπρος, σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ελβετίας στην Κύπρο.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 24 Ιουνίου 2026, στις 18:30, στο Goethe-Institut Cyprus στη Λευκωσία, πλησίον της Νεκρής Ζώνης.

Στο επίκεντρο της συζήτησης θα βρεθεί η ελβετική εμπειρία στη διαχείριση της γλωσσικής, πολιτιστικής και περιφερειακής πολυμορφίας, καθώς και οι προοπτικές αξιοποίησης αντίστοιχων πρακτικών στην Κύπρο.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση των διοργανωτών, σε μια περίοδο κατά την οποία ανανεώνονται οι διεθνείς προσπάθειες για επανένωση της Κύπρου υπό την αιγίδα του United Nations, η ανάγκη για ουσιαστικό δημόσιο διάλογο γύρω από ζητήματα διακυβέρνησης, δημοκρατικής συμμετοχής και ειρηνικής συνύπαρξης καθίσταται ιδιαίτερα σημαντική. Παρά το γεγονός ότι η διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία αποτελεί το συμφωνημένο πλαίσιο των συνομιλιών, η κατανόηση της λειτουργίας των ομοσπονδιακών συστημάτων από το ευρύ κοινό παραμένει περιορισμένη.

Κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης θα είναι ο Christoph Burgener, Πρέσβης της Ελβετίας στην Κύπρο, ο οποίος θα παρουσιάσει τα βασικά χαρακτηριστικά του ελβετικού μοντέλου διακυβέρνησης. Παρεμβάσεις θα πραγματοποιήσουν επίσης οι Asım Akansoy και Ηλίας Δημητρίου, οι οποίοι θα αναφερθούν στα διδάγματα που μπορούν να αντληθούν από την ελβετική εμπειρία για τις προοπτικές επίλυσης του Κυπριακού.

Η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί με ανοικτή συζήτηση και ερωτήσεις από το κοινό. Για τη διασφάλιση της ισότιμης συμμετοχής θα παρέχεται ταυτόχρονη διερμηνεία στα ελληνικά, τουρκικά και αγγλικά.

Η προσέλευση θα αρχίσει στις 18:30 με καφέ και ευκαιρία γνωριμίας και δικτύωσης μεταξύ των συμμετεχόντων, ενώ η εκδήλωση είναι ανοικτή στο κοινό.

Αναλυτικά το πρόγραμμα: