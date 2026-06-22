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Μέχρι τις 13 Ιουλίου οι αιτήσεις για πρόσληψη ΣΥΟΠ - Ποια είναι τα μέτρα αναβάθμισης του θεσμού

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Η προκήρυξη για την πρόσληψη ΣΥΟΠ δημοσιεύθηκε στις 25 Μαΐου 2026

Μέχρι τη Δευτέρα, 13 Ιουλίου 2026, στις 14:00, μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αίτηση για πρόσληψη ως Συμβασιούχοι Οπλίτες (ΣΥΟΠ) στην Εθνική Φρουρά, όπως υπενθυμίζει σε ανάρτησή του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.

Στην ανάρτησή του, ο Πρόεδρος αναφέρεται επίσης στις αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου για την αναβάθμιση του θεσμού των ΣΥΟΠ, οι οποίες, σύμφωνα με τον ίδιο, περιλαμβάνουν:

  • αύξηση του ορίου ηλικίας παραμονής στην υπηρεσία από τα 42 στα 57 έτη,
  • αύξηση του ανώτατου ορίου ηλικίας πρόσληψης από τα 27 στα 35 έτη,
  • θεσμοθέτηση διαδικασίας μετεξέλιξης των ΣΥΟΠ σε Συμβασιούχους Υπαξιωματικούς μέσω γραπτών εξετάσεων, με δυνατότητα ανέλιξης μέχρι τον βαθμό του Αρχιλοχία,
  • αύξηση του ειδικού μηνιαίου επιδόματος από €100 σε €150 και από €200 σε €250 για όσους υπηρετούν στις Δυνάμεις Καταδρομών, στις Ομάδες Υποβρύχιων Καταστροφών, στα Τμήματα Αποναρκοθέτησης και στους Νοσηλευτές.

Όπως σημειώνει ο κ. Χριστοδουλίδης, η προκήρυξη για την πρόσληψη ΣΥΟΠ δημοσιεύθηκε στις 25 Μαΐου 2026, ενώ περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην επίσημη ιστοσελίδα της Κυβέρνησης.

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