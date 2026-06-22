Μέχρι τις 13 Ιουλίου οι αιτήσεις για πρόσληψη ΣΥΟΠ - Ποια είναι τα μέτρα αναβάθμισης του θεσμού

Μέχρι τη Δευτέρα, 13 Ιουλίου 2026, στις 14:00, μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αίτηση για πρόσληψη ως Συμβασιούχοι Οπλίτες (ΣΥΟΠ) στην Εθνική Φρουρά, όπως υπενθυμίζει σε ανάρτησή του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.

Στην ανάρτησή του, ο Πρόεδρος αναφέρεται επίσης στις αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου για την αναβάθμιση του θεσμού των ΣΥΟΠ, οι οποίες, σύμφωνα με τον ίδιο, περιλαμβάνουν:

αύξηση του ορίου ηλικίας παραμονής στην υπηρεσία από τα 42 στα 57 έτη,

αύξηση του ανώτατου ορίου ηλικίας πρόσληψης από τα 27 στα 35 έτη,

θεσμοθέτηση διαδικασίας μετεξέλιξης των ΣΥΟΠ σε Συμβασιούχους Υπαξιωματικούς μέσω γραπτών εξετάσεων, με δυνατότητα ανέλιξης μέχρι τον βαθμό του Αρχιλοχία,

αύξηση του ειδικού μηνιαίου επιδόματος από €100 σε €150 και από €200 σε €250 για όσους υπηρετούν στις Δυνάμεις Καταδρομών, στις Ομάδες Υποβρύχιων Καταστροφών, στα Τμήματα Αποναρκοθέτησης και στους Νοσηλευτές.

Όπως σημειώνει ο κ. Χριστοδουλίδης, η προκήρυξη για την πρόσληψη ΣΥΟΠ δημοσιεύθηκε στις 25 Μαΐου 2026, ενώ περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην επίσημη ιστοσελίδα της Κυβέρνησης.