Μέχρι τις 13 Ιουλίου οι αιτήσεις για πρόσληψη ΣΥΟΠ - Ποια είναι τα μέτρα αναβάθμισης του θεσμού

Μέχρι τη Δευτέρα, 13 Ιουλίου 2026, στις 14:00, μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αίτηση για πρόσληψη ως Συμβασιούχοι Οπλίτες (ΣΥΟΠ) στην Εθνική Φρουρά, όπως υπενθυμίζει σε ανάρτησή του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.
Στην ανάρτησή του, ο Πρόεδρος αναφέρεται επίσης στις αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου για την αναβάθμιση του θεσμού των ΣΥΟΠ, οι οποίες, σύμφωνα με τον ίδιο, περιλαμβάνουν:
- αύξηση του ορίου ηλικίας παραμονής στην υπηρεσία από τα 42 στα 57 έτη,
- αύξηση του ανώτατου ορίου ηλικίας πρόσληψης από τα 27 στα 35 έτη,
- θεσμοθέτηση διαδικασίας μετεξέλιξης των ΣΥΟΠ σε Συμβασιούχους Υπαξιωματικούς μέσω γραπτών εξετάσεων, με δυνατότητα ανέλιξης μέχρι τον βαθμό του Αρχιλοχία,
- αύξηση του ειδικού μηνιαίου επιδόματος από €100 σε €150 και από €200 σε €250 για όσους υπηρετούν στις Δυνάμεις Καταδρομών, στις Ομάδες Υποβρύχιων Καταστροφών, στα Τμήματα Αποναρκοθέτησης και στους Νοσηλευτές.
Όπως σημειώνει ο κ. Χριστοδουλίδης, η προκήρυξη για την πρόσληψη ΣΥΟΠ δημοσιεύθηκε στις 25 Μαΐου 2026, ενώ περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην επίσημη ιστοσελίδα της Κυβέρνησης.
Όπως κατ’ επανάληψη έχω αναφέρει, η ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύος της πατρίδας μας αποτελεί, από την πρώτη μέρα ανάληψης της διακυβέρνησης του τόπου, ύψιστη προτεραιότητα και η ενίσχυση αυτή ξεκινά πρωτίστως από το ανθρώπινο δυναμικό της Εθνικής Φρουράς.— NikosChristodoulides (@Christodulides) June 22, 2026
Μέσα σε αυτό το… pic.twitter.com/MQ0iwq1l4y