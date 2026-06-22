Κυβερνητικές παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των καταχρήσεων σε αναρρωτικές άδειες - Ποιοι τομείς βρίσκονται στο μικροσκόπιο

Διυπουργική σύσκεψη για εξέταση ζητημάτων που αφορούν στη βελτίωση της απόδοσης και αποτελεσματικότητας της δημόσιας υπηρεσίας, την προστασία των εργαζομένων, την αντιμετώπιση διαχρονικών στρεβλώσεων που επηρεάζουν την εύρυθμη λειτουργία των κρατικών υπηρεσιών και ειδικότερα την κατάχρηση αδειών ασθενείας σε Αστυνομία και Φυλακές πραγματοποιήθηκε στις 19 Ιουνίου στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως.

Σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση του Υπουργείου, αποφασίστηκε η προώθηση συγκεκριμένων νομοθετικών, διοικητικών και ελεγκτικών παρεμβάσεων, με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας, της λογοδοσίας, της αξιοπιστίας και της αποτελεσματικότητας του πλαισίου που διέπει τη χορήγηση αναρρωτικών αδειών στον δημόσιο τομέα.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, Κωνσταντίνος Φυτιρής, ο Υπουργός Οικονομικών, Μάκης Κεραυνός, ο Υπουργός Υγείας, Νεόφυτος Χαραλαμπίδης και ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Μαρίνος Μουσιούττας, καθώς και ανώτεροι λειτουργοί και υπηρεσιακοί παράγοντες των τεσσάρων Υπουργείων.

Όπως αναφέρεται, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο ζήτημα των αναρρωτικών αδειών και στη διασφάλιση της ορθής εφαρμογής του σχετικού θεσμικού πλαισίου, καθώς από τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν προκύπτει ότι σε ορισμένες περιπτώσεις και κατηγορίες προσωπικού καταγράφονται ποσοστά απουσιών λόγω αναρρωτικής άδειας τα οποία αποκλίνουν σημαντικά από τα στατιστικώς αναμενόμενα επίπεδα, με συνέπειες στην επιχειρησιακή λειτουργία των υπηρεσιών, στο δημόσιο κόστος και στην ισόρροπη κατανομή του φόρτου εργασίας μεταξύ των εργαζομένων.

Προστίθεται ότι οι συμμετέχοντες Υπουργοί υπογράμμισαν ότι η Πολιτεία έχει αδιαπραγμάτευτη υποχρέωση να στηρίζει πλήρως και χωρίς καμία διάκριση τους εργαζομένους που αντιμετωπίζουν πραγματικά προβλήματα υγείας, ενώ τονίστηκε, παράλληλα, ότι η κατάχρηση ενός θεσμού που έχει θεσπιστεί για την προστασία των εργαζομένων υπονομεύει την αξιοπιστία του ίδιου του συστήματος, δημιουργεί συνθήκες άνισης μεταχείρισης και επιβαρύνει τόσο τη λειτουργία των δημόσιων υπηρεσιών, όσο και τους εργαζομένους που ασκούν με συνέπεια τα καθήκοντά τους.

Προστίθεται ότι ιδιαίτερο προβληματισμό προκαλούν περιπτώσεις μακροχρόνιων αναρρωτικών αδειών, οι οποίες αναδεικνύουν την ανάγκη συνεχούς αξιολόγησης και ενίσχυσης των διαδικασιών ελέγχου, ώστε να διασφαλίζεται η ορθή εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου, η ίση μεταχείριση όλων των εργαζομένων και η προστασία του δημόσιου συμφέροντος.

Οι Υπουργοί υπογράμμισαν ότι στόχος της Κυβέρνησης δεν είναι η αμφισβήτηση του δικαιώματος των εργαζομένων σε αναρρωτική άδεια, αλλά η διασφάλιση ότι το δικαίωμα αυτό ασκείται με τρόπο δίκαιο, αντικειμενικό και αξιόπιστο, προς όφελος τόσο των εργαζομένων όσο και της εύρυθμης λειτουργίας των δημόσιων υπηρεσιών.

Κατά τη σύσκεψη διαπιστώθηκε πλήρης σύγκλιση απόψεων μεταξύ των τεσσάρων Υπουργείων ως προς την ανάγκη προώθησης μέτρων που θα διασφαλίζουν, αφενός, την ουσιαστική στήριξη των εργαζομένων που πραγματικά έχουν ανάγκη και, αφετέρου, την αποτελεσματική πρόληψη και αντιμετώπιση φαινομένων κατάχρησης ή στρεβλώσεων, όπου αυτά εντοπίζονται, αναφέρεται.

Τονίστηκε επίσης ότι κάθε φορέας, υπηρεσία, αρχή, συμβούλιο, λειτουργός ή επαγγελματίας που εμπλέκεται στη διαδικασία χορήγησης, αξιολόγησης, ελέγχου και παρακολούθησης των αναρρωτικών αδειών οφείλει να ασκεί τις αρμοδιότητές του με υπευθυνότητα, αντικειμενικότητα, επαγγελματισμό και πλήρη επίγνωση των συνεπειών που έχουν οι αποφάσεις του για τη λειτουργία του κράτους, τους εργαζομένους και την κοινωνία ευρύτερα.

«Η Κυβέρνηση παραμένει προσηλωμένη στη διασφάλιση της ορθής, δίκαιης και αποτελεσματικής αξιοποίησης των δημόσιων πόρων, με σεβασμό προς τους φορολογούμενους πολίτες και το δημόσιο συμφέρον. Στο πλαίσιο αυτό, αποφασίστηκε η προώθηση συγκεκριμένων νομοθετικών, διοικητικών και ελεγκτικών παρεμβάσεων, με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας, της λογοδοσίας, της αξιοπιστίας και της αποτελεσματικότητας του πλαισίου που διέπει τη χορήγηση αναρρωτικών αδειών στον δημόσιο τομέα», καταλήγει η ανακοίνωση.

Πηγή: ΚΥΠΕ