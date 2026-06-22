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Στο κελί για 8 μέρες ο 35χρονος για τα 10 κιλά ναρκωτικά - Τι αναφέρει η Αστυνομία

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Από τους ελέγχους που ακολούθησαν διαπιστώθηκε ότι ο 35χρονος διαμένει παράνομα στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας από τον Απρίλιο του 2022.

Διάταγμα οκταήμερης κράτησης εναντίον 35χρονου εξέδωσε σήμερα το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας για την υπόθεση εντοπισμού οπιούχων ναρκωτικών συνολικού μικτού βάρους δέκα κιλών, κατά τη διάρκεια έρευνας στην οικία του στη Λευκωσία.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, μέλη της ΥΚΑΝ διενήργησαν χθες έρευνα στην οικία 35χρονου, όπου εντόπισαν 54 αεροστεγώς κλειστές συσκευασίες που περιείχαν αποξηραμένους λοβούς παπαρούνας του φυτού μύκων η υπνοφόρος, συνολικού μικτού βάρους δέκα κιλών.

Εντοπίστηκαν επίσης δύο νάιλον σακούλια με αποξηραμένους λοβούς παπαρούνας, συνολικού μικτού βάρους 100 γραμμαρίων, καθώς και 15 γραμμάρια μπεζ σκόνης.

Όπως αναφέρει η Αστυνομία, από τους ελέγχους που ακολούθησαν διαπιστώθηκε ότι ο 35χρονος διαμένει παράνομα στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας από τον Απρίλιο του 2022.

Πηγή: ΚΥΠΕ

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