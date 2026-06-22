Ψήφισμα στήριξης Ευρωπαίων δημοσιογράφων στην ΕΣΚ για τη δημοσιογραφική ταυτότητα

Ισχυρό ψήφισμα στήριξης από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Δημοσιογράφων εξασφάλισε η Ένωση Συντακτών Κύπρου, αναφορικά με την επιχειρούμενη, όπως αναφέρει, υποβάθμιση της δημοσιογραφικής ταυτότητας της Οργάνωσης από τις Αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΣΚ, το ψήφισμα εγκρίθηκε με συντριπτική πλειοψηφία στην Ετήσια Σύνοδο της ΕΟΔ, που πραγματοποιήθηκε στην Άγκυρα στις 18 και 19 Ιουνίου 2026.

Όπως αναφέρεται, η ΕΟΔ εγκαλεί τις κυπριακές αρχές ότι παραβιάζουν τη Σύσταση 2016/4, άρθρο 14, του Συμβουλίου της Ευρώπης, την οποία υπέγραψε η κυπριακή κυβέρνηση, καθώς και το πνεύμα του Ευρωπαϊκού Νόμου για την Ελευθερία των Μέσων Ενημέρωσης.

Με το ψήφισμα, η Ετήσια Σύνοδος της ΕΟΔ δίνει εντολή στη Συντονιστική Επιτροπή της Ομοσπονδίας να υποστηρίξει πλήρως τις ενέργειες της ΕΣΚ για υπεράσπιση της επαγγελματικής της αυτονομίας, να καλέσει την Κυβέρνηση να ανακαλέσει αμέσως την απόφασή της και να αποδεχθεί τη δημοσιογραφική ταυτότητα της ΕΣΚ ως έγκυρο έγγραφο πιστοποίησης.

Παράλληλα, ζητεί από τη Συντονιστική Επιτροπή να προχωρήσει σε επίσημη καταγγελία για το θέμα στο νέο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Υπηρεσιών Μέσων Ενημέρωσης, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στο Συμβούλιο της Ευρώπης, μέσω της Πλατφόρμας για την Προστασία της Δημοσιογραφίας.

«Η ελευθερία του Τύπου και η ανεξαρτησία των δημοσιογράφων από τον κρατικό έλεγχο αποτελούν μη διαπραγματεύσιμα θεμέλια της ευρωπαϊκής δημοκρατίας», προστίθεται στο ψήφισμα.

Την Ένωση Συντακτών Κύπρου εκπροσώπησαν στη Σύνοδο της Άγκυρας ο Πρόεδρος της Οργάνωσης Γιώργος Φράγκος και το μέλος του ΔΣ Στέλιος Μαραθοβουνιώτης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, μετά το πέρας των εργασιών της Συνόδου, στις 20 Ιουνίου 2026, στην Κωνσταντινούπολη, οι ελληνικές αντιπροσωπείες των δημοσιογραφικών ενώσεων που μετείχαν στη Σύνοδο, μαζί με την κυπριακή αντιπροσωπεία, έγιναν δεκτές στο Φανάρι από τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο.

Όπως αναφέρεται, ο Οικουμενικός Πατριάρχης καλωσόρισε τους Ελλαδίτες και Κύπριους δημοσιογράφους και αναφέρθηκε στον ουσιαστικό ρόλο της δημοσιογραφίας στα κοινωνικοπολιτικά δρώμενα στη σύγχρονη εποχή.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ