Η γραφειοκρατία κρατά όμηρο το λιμάνι και το Κάστρο της Πάφου: Ξεσπά ο Ονησιφόρου - Φωνάζουν οι ψαράδες

Συνάντηση με τους ψαράδες της Κάτω Πάφου, πραγματοποίησε ο Δημαρχεύων Πάφου, Άγγελος Ονησιφόρου στο πλαίσιο της οποίας συζητήθηκαν για ακόμη μία φορά τα χρόνια προβλήματα που παραμένουν άλυτα εδώ και δεκαετίες. Όπως ανέφερε ο κ. Ονησιφόρου, το πρώτο και σημαντικότερο ζήτημα αφορά την προέκταση της μπούκας του λιμανιού της Πάφου.

Σημείωσε ότι υπάρχουν σχέδια, εγκεκριμένο κονδύλι και η απαραίτητη τεχνογνωσία, ωστόσο αυτό που εξακολουθεί να απουσιάζει είναι η πολιτική βούληση και η αποφασιστικότητα για την προώθηση του έργου.

Ο Δημαρχεύων Πάφου επεσήμανε ότι εδώ και χρόνια προβάλλεται ως δικαιολογία η ύπαρξη αρχαιοτήτων στον βυθό της θάλασσας, στο σημείο όπου προβλέπεται να γίνει η προέκταση.

Διερωτήθηκε γιατί, ενώ το ζήτημα είναι γνωστό εδώ και τόσα χρόνια, δεν έχουν προχωρήσει οι απαραίτητες ενέργειες ώστε να δοθεί λύση και τόνισε ότι δεν μπορούν να συνεχίσουν να υφίστανται γραφειοκρατικά εμπόδια για ένα έργο που συζητείται εδώ και δεκαετίες.

Ο κ. Ονησιφόρου υπογράμμισε ότι τα αλιευτικά σκάφη, αλλά και όλα τα σκάφη που φιλοξενούνται στο λιμάνι της Πάφου, χρειάζονται ουσιαστική προστασία.

Όπως ανέφερε, δεν είναι δυνατόν, το 2026, οι ψαράδες να αναγκάζονται κάθε χειμώνα να αγρυπνούν μέσα στο λιμάνι για να προστατεύουν την περιουσία τους από τις φουρτούνες, ούτε είναι δική τους ευθύνη να λειτουργούν ως φύλακες επειδή το κράτος και οι αρμόδιες υπηρεσίες αδυνατούν να ολοκληρώσουν ένα έργο που εκκρεμεί εδώ και δεκάδες χρόνια.

Εξίσου σημαντικό χαρακτήρισε και το ζήτημα της προστασίας του Μεσαιωνικού Κάστρου της Πάφου, τονίζοντας ότι το κάστρο δεν αποτελεί απλώς ένα ιστορικό μνημείο, αλλά το σήμα κατατεθέν της πόλης και την εικόνα που ταξιδεύει σε ολόκληρο τον κόσμο, ταυτιζόμενη με την Πάφο.

Όπως σημείωσε, κάθε χειμώνα τα κύματα χτυπούν με δύναμη τα τείχη του κάστρου, προκαλώντας φθορές που με την πάροδο του χρόνου καθίστανται ολοένα και πιο επικίνδυνες. Για τον λόγο αυτό, ανέφερε ότι πρέπει να εξεταστεί άμεσα η ενίσχυση της προστασίας στην πίσω πλευρά του κάστρου με πρόσθετους ογκόλιθους και έργα θωράκισης, ώστε να μειωθεί η ένταση των κυμάτων και να διασφαλιστεί η αποτελεσματική προστασία του ιστορικού μνημείου.

Παράλληλα, προειδοποίησε ότι, εάν δεν ληφθούν μέτρα σήμερα για την προστασία του κάστρου, το κόστος αποκατάστασης των ζημιών στο μέλλον θα είναι πολλαπλάσιο.

Ο Δημαρχεύων Πάφου τόνισε ότι τα αιτήματα των ψαράδων δεν είναι ούτε υπερβολικά ούτε παράλογα, αλλά δίκαια, λογικά και απολύτως αναγκαία. Επισήμανε, ωστόσο, ότι το εξοργιστικό είναι πως τα ίδια αιτήματα επαναλαμβάνονται εδώ και χρόνια χωρίς να υπάρχει ουσιαστικό αποτέλεσμα. Καταλήγοντας, ο κ. Ονησιφόρου κάλεσε όλες τις αρμόδιες αρχές να καθίσουν επιτέλους στο ίδιο τραπέζι, να συντονιστούν και να δώσουν οριστικές λύσεις, υπογραμμίζοντας ότι η ασφάλεια των ψαράδων, η προστασία των σκαφών και η διαφύλαξη του Μεσαιωνικού Κάστρου της Πάφου δεν μπορούν να παραμένουν όμηροι της αδράνειας και της γραφειοκρατίας.

«Η υπομονή της κοινωνίας έχει εξαντληθεί. Ήρθε η ώρα των αποφάσεων και των πράξεων. Όχι άλλες χαμένες δεκαετίες. Όχι άλλες δικαιολογίες. Η Πάφος αξίζει καλύτερα», ανέφερε χαρακτηριστικά.