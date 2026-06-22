Η ώρα των αποφάσεων για το Λιμάνι και τη Μαρίνα Λάρνακας - Παρουσιάζεται ο οδικός χάρτης ανάπτυξης

Οδικό Χάρτη Ανάπτυξης για το έργο του Λιμανιού και της Μαρίνας Λάρνακας αναμένεται να παρουσιάσει την Πέμπτη 2 Ιουλίου, η Αρχή Λιμένων Κύπρου, κατά τη διάρκεια συνεδρίασης της Επιτροπής Ανάπτυξης Πόλης και Επαρχίας Λάρνακας.

Σε ανακοίνωση του Δήμου αναφέρεται ότι «κατά τη συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί στις έξι το απόγευμα στον Πολυδύναμο Πολυχώρο Κοινωνικής Πρόνοιας και Απασχόλησης του Δήμου Λάρνακας «η Αρχή Λιμένων Κύπρου θα παρουσιάσει τον Οδικό Χάρτη Ανάπτυξης του έργου Λιμανιού – Μαρίνας Λάρνακας, ενημερώνοντας τα μέλη της Επιτροπής για τον προγραμματισμό και τις προοπτικές ανάπτυξης του έργου».

Η παρουσίαση, προστίθεται «αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς αναμένεται να περιλαμβάνει τον σχεδιασμό για την υλοποίηση των βασικών αποφάσεων που αφορούν το έργο, μεταξύ των οποίων η ανάληψη της συνολικής υλοποίησης από την Αρχή Λιμένων Κύπρου και η αναβάθμιση του λιμανιού σε τουριστικό και συμβατό εμπορικό λιμένα. Ακόμα ο σχεδιασμός αναμένεται να περιλαμβάνει αναβάθμιση και επέκταση της μαρίνας με δυνατότητα φιλοξενίας περίπου 200 σκαφών, ανάπτυξη χερσαίου χώρου τουλάχιστον 50.000 τετραγωνικών μέτρων για αστικές χρήσεις και προώθηση της ενοποίησης του παραλιακού μετώπου της Λάρνακας».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση «η συνεδρία της Επιτροπής Ανάπτυξης Πόλης και Επαρχίας Λάρνακας, εντάσσεται στο πλαίσιο της συνεχούς ενημέρωσης και διαβούλευσης για θέματα που αφορούν την αναπτυξιακή πορεία της πόλης και της επαρχίας Λάρνακας».