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Μεγαλώνει το δίκτυο: Στα χέρια της ΥΚΑΝ και τρίτος ύποπτος για τα 7 κιλά ναρκωτικών

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«Ο 37χρονος αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Αμμοχώστου, για έκδοση διατάγματος προσωποκράτησής του», προστίθεται.

Στη σύλληψη ακόμα ενός υπόπτου, άνδρα 37 ετών, για την υπόθεση εντοπισμού άνω των 7 κιλών ναρκωτικών, ρητίνης κάνναβης και συνθετικής κάνναβης σε σκόνη, προχώρησε η Αστυνομία. Ο ύποπτος αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Αμμοχώστου την Τρίτη για έκδοση διατάγματος προσωποκράτησής του.

Σε ανακοίνωση ο Κλάδος Επικοινωνίας της Αστυνομίας αναφέρει ότι «στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης εντοπισμού και κατάσχεσης έξι κιλών και 373 γραμμαρίων ρητίνης κάνναβης και ενός κιλού συνθετικής κάνναβης σε σκόνη (ουσία γνωστή ως KIEF), η Αστυνομία προχώρησε χθες στη σύλληψη ακόμη ενός προσώπου».

Πρόκειται «για άνδρα ηλικίας 37 ετών, ο οποίος συνελήφθη δυνάμει δικαστικού εντάλματος».

«Ο 37χρονος αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Αμμοχώστου, για έκδοση διατάγματος προσωποκράτησής του», προστίθεται.

Σημειώνεται ότι για την ίδια υπόθεση, τελούν ήδη υπό οκταήμερη κράτηση άλλα δύο πρόσωπα.

Η ΥΚΑΝ (Κλιμάκιο Αμμοχώστου) συνεχίζει τις εξετάσεις.

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