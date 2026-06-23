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Νέα κατάσχεση οπιούχων ενός κιλού στη Λευκωσία - Έφτασε ταχυδρομικό δέμα στο όνομα 35χρονου κρατούμενου

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Ο 35χρονος τελούσε υπό κράτηση από τις 19 Ιουνίου.

Νέα κατάσχεση ποσότητας ενός κιλού οπιούχων ναρκωτικών από ΥΚΑΝ στη Λευκωσία

Νέα ποσότητα οπιούχων ναρκωτικών, μεικτού βάρους ενός κιλού, εντοπίστηκε και κατασχέθηκε από την Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών – ΥΚΑΝ, που προχώρησε στην σύλληψη 35χρονου που τελούσε υπό κράτηση για άλλη υπόθεση ναρκωτικών.

Η νέα ποσότητα ναρκωτικών, αποτελούμενη από αποξηραμένους λοβούς παπαρούνας, του είδους μήκων η υπνοφόρος, συνολικού μεικτού βάρους ενός κιλού, εντοπίστηκε χθες 22/06/2026, σε ταχυδρομικό πακέτο που αφίχθηκε σε υποστατικό εταιρείας ταχυμεταφορών, στην επαρχία Λευκωσίας. Ως παραλήπτης αναγραφόταν ο 35χρονος ο οποίος συνελήφθη δυνάμει δικαστικού εντάλματος.

Ο 35χρονος τελούσε υπό κράτηση από τις 19/06/2026, στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης εμπορίας ναρκωτικών, που αφορά στον εντοπισμό και κατάσχεση ποσότητας οπιούχων ναρκωτικών, μεικτού βάρους πέραν των 10 κιλών. Για την ίδια υπόθεση τελεί υπό κράτηση και 31χρονη.

Η ΥΚΑΝ (Επαρχιακό Κλιμάκιο Λευκωσίας) συνεχίζει τις εξετάσεις.

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