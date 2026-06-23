Αϊράνι, σαλάμι και κοτόπουλο κατάσχεσε το Τελωνείο σε έλεγχο στο οδόφραγμα Δερύνειας (φώτο)

Κατασχέσεις ζωικών προϊόντων κατέγραψε το Τμήμα Τελωνείων στο Σημείο Διέλευσης Δερύνειας, στο πλαίσιο ελέγχων που διενεργήθηκαν στις 21 Ιουνίου 2026.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Τελωνείων, στις 21 Ιουνίου λειτουργοί του Τμήματος, κατά τη διάρκεια συνήθων ελέγχων στο σημείο διέλευσης, εντόπισαν σε τρεις διαφορετικές περιπτώσεις οχημάτων ζωικά προϊόντα που μεταφέρονταν κατά παράβαση του Κανονισμού της Πράσινης Γραμμής.

Τα οχήματα οδηγούσαν μία Ελληνοκύπρια και δύο αλλοδαποί. Συγκεκριμένα, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 1,6 κιλά γιαούρτι και 500 ml αϊράνι στην πρώτη περίπτωση, 900 γραμμάρια σαλάμι, 900 γραμμάρια νωπό κοτόπουλο, 700 γραμμάρια τυρί και 900 ml αϊράνι στη δεύτερη, καθώς και 1,4 κιλά γιαούρτι, 4 λίτρα γάλα και 1,9 λίτρα αϊράνι στην τρίτη περίπτωση.

Όλα τα πιο πάνω προϊόντα κατασχέθηκαν και, σύμφωνα με το Τμήμα Τελωνείων, θα ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία για την καταστροφή τους.



