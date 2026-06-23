Οδόφραγμα Δερύνειας: Μετέτρεψε την κουκούλα του κάμπριο σε... κρύπτη για τσιγάρα - Πλήρωσε €720 πρόστιμο (φώτος)

Καπνικά προϊόντα, που φαίνεται να ήταν αδασμοφορολόγητα, εντόπισαν λειτουργοί του Τμήματος Τελωνείων στο Σημείο Διέλευσης Δερύνειας, κρυμμένα στη συρόμενη οροφή οχήματος. Ο οδηγός συνελήφθη για αυτόφωρα αδικήματα, ενώ αφέθηκε αργότερα ελεύθερος μετά από εξώδικο συμβιβασμό.

Συγκεκριμένα, στις 22 Ιουνίου, στο σημείο διέλευσης στη Δερύνεια, λειτουργοί του Τμήματος Τελωνείων εντόπισαν καπνικά προϊόντα επιμελώς κρυμμένα στη συρόμενη οροφή οχήματος.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, οι συσκευασίες των καπνικών προϊόντων δεν έφεραν τη σήμανση για το βλαβερό του καπνίσματος στην ελληνική και την τουρκική γλώσσα, ούτε το χαρακτηριστικό ασφαλείας και τον μοναδικό κωδικό ιχνηλασιμότητας, γεγονός που αποτελεί ένδειξη ότι ήταν αδασμοφορολόγητα.

Συνολικά, στην οροφή του οχήματος εντοπίστηκαν 9 κούτες των 200 τσιγάρων η κάθε μία, καθώς και συσκευασίες καπνού για στριφτό τσιγάρο συνολικού βάρους 225 γραμμαρίων.

Ο οδηγός συνελήφθη για αυτόφωρα αδικήματα, ενώ τα καπνικά προϊόντα και το όχημα κατασχέθηκαν. Αργότερα αφέθηκε ελεύθερος, αφού έγινε αποδεκτή πρότασή του για εξώδικο συμβιβασμό των αδικημάτων και απόδοση του οχήματος, με την καταβολή συνολικού ποσού €720.

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