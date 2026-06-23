Ακίνητο άλλαξε χέρια χωρίς άδεια των ιδιοκτητών – Στο κελί τρεις ύποπτοι

Υπό οκταήμερη κράτηση τελούν 56χρονη, 62χρονος και 76χρονος οι οποίοι συνελήφθησαν για υπόθεση συνωμοσίας για καταδολίευση, δόλιων συναλλαγών σε ακίνητη περιουσία που ανήκει σε άλλον, καταρτισμού εγγράφων χωρίς εξουσία, μεταξύ άλλων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Κλάδου Επικοινωνίας του Αρχηγείου Αστυνομίας, στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης σχετικά με τα αδικήματα της συνωμοσίας για καταδολίευση, δόλιων συναλλαγών σε ακίνητη περιουσίας που ανήκει σε άλλον, καταρτισμού εγγράφων χωρίς εξουσία και άλλα, η Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη τριών προσώπων.

Σημειώνεται ότι η υπόθεση καταγγέλθηκε στην Αστυνομία στις 15 Ιουνίου από δύο πρόσωπα ηλικίας 61 και 63 ετών, σύμφωνα με τους οποίους, ακίνητο το οποίο βρίσκεται σε περιοχή της Λευκωσίας του οποίου είναι ιδιοκτήτες, μεταβιβάστηκε σε τρίτο πρόσωπο χωρίς τη συγκατάθεση τους.

Στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης, αναφέρεται, προέκυψε μαρτυρία εναντίον 56χρονης, η οποία συνελήφθη στις 18 Ιουνίου και την ίδια ημέρα οδηγήθηκε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας το οποίο εξέδωσε διάταγμα οκταήμερης κράτησης της.

Από περαιτέρω διερεύνηση, εξασφαλίστηκε μαρτυρία εναντίον άλλων δύο προσώπων ηλικίας 62 και 76 ετών, οι οποίοι συνελήφθησαν στις 21 και 22 Ιουνίου αντίστοιχα, δυνάμει δικαστικών ενταλμάτων για διευκόλυνση των ανακρίσεων, προστίθεται.

Ο 62χρονος οδηγήθηκε χθες ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας το οποίο εξέδωσε διάταγμα οκταήμερης κράτησης του ενώ ο 76χρονος οδηγήθηκε σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, εναντίον του οποίου επίσης εκδόθηκε διάταγμα οκταήμερης κράτησης του, σύμφωνα με το δελτίο Τύπου.

Το ΤΑΕ Λευκωσίας συνεχίζει τις εξετάσεις.