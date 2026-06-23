Ανακαλούνται έξι μοντέλα καφετιέρων κυπριακού καφέ – Κίνδυνος εγκαυμάτων για τους χρήστες

Το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών ανακοίνωσε την απόσυρση και ανάκληση έξι μοντέλων καφετιέρας κυπριακού καφέ από την αγορά, καθώς κρίθηκε ότι δεν συμμορφώνονται με τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τον Ηλεκτρολογικό Εξοπλισμό Χαμηλής Τάσης (LVD) και ενδέχεται να προκαλέσουν εγκαύματα στους χρήστες.

Σύμφωνα με το Τμήμα, τα συγκεκριμένα προϊόντα παρουσιάζουν σοβαρό κίνδυνο υπερχείλισης κατά τη λειτουργία τους ή σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας τους και ανασήκωσής τους από τη βάση.

Ως εκ τούτου, οι εισαγωγείς και οι διανομείς τους έχουν προχωρήσει σε εθελοντική απόσυρση και ανάκλησή τους από την αγορά.

Τα προϊόντα που επηρεάζονται είναι καφετιέρες κυπριακού καφέ των εμπορικών σημάτων MARADO, VICKO και Comfort.

Το Τμήμα καλεί τους καταναλωτές που έχουν προμηθευτεί τα συγκεκριμένα προϊόντα να τα επιστρέψουν στους διανομείς τους, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την υλοποίηση της διαδικασίας απόσυρσης και ανάκλησης.

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι οι αρμόδιοι οικονομικοί φορείς υποχρεούνται να παρέχουν στους καταναλωτές αποτελεσματικό, δωρεάν και έγκαιρο τρόπο επανόρθωσης, χωρίς οποιονδήποτε χρονικό περιορισμό.

Ακολουθούν τα στοιχεία των έξι καφετιέρων και των εταιρειών που είναι υπεύθυνες για την εισαγωγή και διάθεσή τους στην αγορά:

Καφετιέρα κυπριακού καφέ – MARADO / MA-1639 (Αρ. ΕΑΗ-2026-031/ 06-2026)

Εμπορική επωνυμία: MARADO

Μοντέλο: MA-1639

Χαρακτηριστικά: 220-240 V, 600 W, 50-60 Hz

Εισαγωγέας: NEW NORTON

Διανομέας: A. LAZANIAS TRADING LTD (Tηλ. 25342023)

Κίνδυνος: Εγκαύματα λόγω υπερχείλισης της συσκευής, κατά τη διάρκεια λειτουργίας της συσκευής, ή αν η λειτουργία της διακοπεί ή και αν η συσκευή ανασηκωθεί από τη βάση της.

Καφετιέρα κυπριακού καφέ – VICKO / TY–S105E6 (Αρ. ΕΑΗ-2026-005 / 06-2026)

Εμπορική επωνυμία: VICKOΜοντέλο: TY-S105E6

Χαρακτηριστικά: 220-240 V, 800 W, 50/60 Hz

Εισαγωγέας: VICKO Ελλάδας

Διανομέας: VICKO Chrismo homeware LTD (τηλ. 22038522)

Κίνδυνος: Εγκαύματα λόγω υπερχείλισης της συσκευής, λόγω αποτυχίας της στη σχετική δοκιμή, σύμφωνα με το εφαρμοστέο εναρμονισμένο πρότυπο.

Καφετιέρα κυπριακού καφέ – VICKO / HCP-002 χωρίς αισθητήρα υπερχείλισης (Αρ. ΕΑΗ-2026-006 / 06-2026)

Εμπορική επωνυμία: VICKO

Μοντέλο: HCP-002 χωρίς αισθητήρα υπερχείλισης

Χαρακτηριστικά: 220-240 V, 800 -1000 W, 50/60 Hz

Εισαγωγέας: VICKO Ελλάδας

Διανομέας: VICKO Chrismo homeware LTD (τηλ. 22038522)

Κίνδυνος: Εγκαύματα λόγω υπερχείλισης της συσκευής κατά τη διάρκεια λειτουργίας της συσκευής, ή αν η λειτουργία της διακοπεί ή και αν η συσκευή ανασηκωθεί από τη βάση της, λόγω αποτυχίας της στη σχετική δοκιμή, σύμφωνα με το εφαρμοστέο εναρμονισμένο πρότυπο.

Καφετιέρα κυπριακού καφέ – VICKO / DC-2010 (Αρ. ΕΑΗ-2026-008 / 06-2026)

Εμπορική επωνυμία: VICKO

Μοντέλο: DC-2010

Χαρακτηριστικά: 220-240 V, 800 W, 50/60 Hz

Εισαγωγέας: VICKO Ελλάδας

Διανομέας: VICKO Chrismo homeware LTD (τηλ. 22038522)

Κίνδυνος: Εγκαύματα λόγω υπερχείλισης της συσκευής κατά τη διάρκεια λειτουργίας της συσκευής, ή αν η λειτουργία της διακοπεί ή και αν η συσκευή ανασηκωθεί από τη βάση της, λόγω αποτυχίας της στη σχετική δοκιμή, σύμφωνα με το εφαρμοστέο εναρμονισμένο πρότυπο.

Καφετιέρα κυπριακού καφέ – MARADO / MA-1631 (Αρ. ΕΑΗ-2026-032 / 06-2026)

Εμπορική επωνυμία: MARADO

Μοντέλο: MA-1631

Χαρακτηριστικά: 220-240 V, 600 W, 50-60 Hz

Εισαγωγέας: Tessabit Ltd

Διανομέας: Υπεραγορά Ξενής (τηλ. 23821485)

Κίνδυνος: Εγκαύματα λόγω υπερχείλισης της συσκευής κατά τη διάρκεια λειτουργίας της συσκευής, ή αν η λειτουργία της διακοπεί ή και αν η συσκευή ανασηκωθεί από τη βάση της.

Καφετιέρα κυπριακού καφέ – comfort / ELECTRIC POT CM2039 (Αρ. ΕΑΗ-2026-026 / 06-2026)

Εμπορική επωνυμία: comfort

Μοντέλο: ELECTRIC POT CM2039

Χώρα κατασκευής: Κίνα

Χαρακτηριστικά: 220-240 V, 730-870 W, 50/60 Hz

Εισαγωγέας: P & D CHADJIGEORGIOU

Διανομέας: ANDREAS LAZANIAS TRADING LIMITED (Τηλ. 25332814)

Κίνδυνος: Εγκαύματα λόγω υπερχείλισης της συσκευής κατά τη διάρκεια λειτουργίας της συσκευής, ή αν η λειτουργία της διακοπεί ή και αν η συσκευή ανασηκωθεί από τη βάση της, λόγω αποτυχίας της στη σχετική δοκιμή, σύμφωνα με το εφαρμοστέο εναρμονισμένο πρότυπο.

ΚΥΠΕ