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| Κύπρος

«Πρεμιέρα» για την υγρή κοκαΐνη στην Κύπρο: 65χρονος έκρυψε 4 κιλά ναρκωτικών σε καλλυντικά (φώτος)

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Σημειώνεται ότι είναι η πρώτη φορά που εντοπίζεται στην Κύπρο κοκαΐνη σε υγρή μορφή σε τέτοια ποσότητα.

Ποσότητα κοκαΐνης σε υγρή μορφή, βάρους τεσσάρων κιλών εντοπίστηκε και κατασχέθηκε στο Αεροδρόμιο Λάρνακας. Η μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών εντοπίστηκε στις αποσκευές 65χρονου ο οποίος συνελήφθη για διευκόλυνση των ανακρίσεων.

Στο πλαίσιο συνεργασίας της ΥΚΑΝ με τις Τελωνειακές Αρχές για εντοπισμό προσώπων που εισάγουν ναρκωτικά στην Κύπρο, γύρω στις 2.15μ.μ. σήμερα, καθ΄υπόδειξη μελών της ΥΚΑΝ, τελωνειακός λειτουργός ανέκοψε για έλεγχο 65χρονο που αφίχθηκε στο Αεροδρόμιο Λάρνακας από χώρα του εξωτερικού. Κατά τον έλεγχο στις αποσκευές του εντοπίστηκαν 10 νάιλον συσκευασίες με ύποπτη υγρή ουσία, οι οποίες ήταν επιμελώς κρυμμένες σε πλαστικά δοχεία καλλυντικών.

Από περαιτέρω εξετάσεις διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για κοκαΐνη σε υγρή μορφή συνολικού μικτού βάρους 4 κιλών.

Ο 65χρονος συνελήφθη για αυτόφωρο αδίκημα και τέθηκε υπό κράτηση για διευκόλυνση των ανακρίσεων.

Σημειώνεται ότι είναι η πρώτη φορά που εντοπίζεται στην Κύπρο κοκαΐνη σε υγρή μορφή σε τέτοια ποσότητα.

Η ΥΚΑΝ (Επαρχιακό Κλιμάκιο Λάρνακας) συνεχίζει τις εξετάσεις.                

 

  

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