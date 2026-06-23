Στην Κύπρο η κρίσιμη σύσκεψη του «Board of Peace» για το μέλλον της Γάζας, λέει η Times of Israel

Αντιπρόσωποι των διαφόρων οργάνων του λεγόμενου «Board of Peace», του διεθνούς μηχανισμού που προωθήθηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες για τη μεταπολεμική διαχείριση της Γάζας, αναμένεται να συναντηθούν την ερχόμενη εβδομάδα σε θέρετρο της Κύπρου, με στόχο την επανεκτίμηση και αναπροσαρμογή της στρατηγικής τους, έπειτα από έξι μήνες περιορισμένων αποτελεσμάτων.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Times of Israel, στη συνάντηση θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι του κεντρικού οργάνου του «Board of Peace», της Επιτροπής Παλαιστινίων Τεχνοκρατών που προορίζεται να αναλάβει τη διακυβέρνηση της Γάζας μετά τη Χαμάς, καθώς και του Γραφείου του Ύπατου Εκπροσώπου που συντονίζει τις δύο δομές.

Διπλωματικές πηγές ανέφεραν στην ισραηλινή εφημερίδα ότι η συνάντηση στην Κύπρο θεωρείται ευκαιρία για «επανεκκίνηση» και καλύτερο συντονισμό, καθώς η πρωτοβουλία έχει επιβραδυνθεί λόγω της μετατόπισης του διεθνούς ενδιαφέροντος προς τη σύγκρουση με το Ιράν, αλλά και της συνεχιζόμενης εμπλοκής στις διαπραγματεύσεις για τον αφοπλισμό της Χαμάς.

Το δημοσίευμα σημειώνει ότι, παρά τις δεσμεύσεις δισεκατομμυρίων δολαρίων που εξασφαλίστηκαν σε διάσκεψη δωρητών στην Ουάσιγκτον τον Φεβρουάριο, μόνο μικρό μέρος των χρημάτων έχει μέχρι στιγμής εκταμιευθεί. Παράλληλα, η Εθνική Επιτροπή για τη Διοίκηση της Γάζας (NCAG), η οποία αποτελείται από 15 Παλαιστίνιους τεχνοκράτες, παραμένει στο Κάιρο και δεν έχει ακόμη αναπτύξει δραστηριότητα εντός της Λωρίδας της Γάζας.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, ορισμένα μέλη της παλαιστινιακής επιτροπής εξέφρασαν επιφυλάξεις για τη διεξαγωγή της συνάντησης σε τουριστικό θέρετρο της Κύπρου, την ώρα που οι κάτοικοι της Γάζας συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν σοβαρές ανθρωπιστικές δυσκολίες. Ως αποτέλεσμα, αποφασίστηκε η μείωση του αριθμού των συμμετεχόντων.

Αξιωματούχος του «Board of Peace», πάντως, υποστήριξε ότι η πρωτοβουλία παραμένει εντός χρονοδιαγράμματος και ότι προχωρούν οι διαδικασίες για έργα αποκατάστασης, προσωρινής στέγασης, ανοικοδόμησης υποδομών και δημιουργίας νέων δομών ασφάλειας στη Γάζα.

Το «Board of Peace» δημιουργήθηκε στις αρχές του 2026, στο πλαίσιο αμερικανικού σχεδίου για τη μεταπολεμική διαχείριση της Γάζας, με τη συμμετοχή 28 κρατών και την υποστήριξη ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.