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Απορρίφθηκε η αναστολή της πολεοδομικής άδειας για το ασφαλτικό στο Μιτσερό

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Οι Εφεσείοντες είναι τα Κοινοτικά Συμβούλια Μιτσερού, Αγροκηπιάς, Αγίου Ιωάννη Λευκωσίας, Κάτω Μονής, Αρεδιού, Μενoίκου, Μαλούντας και Ορούντας, τα οποία είχαν προσβάλει πρωτοδίκως την πολεοδομική άδεια για τη μετεγκατάσταση της μονάδας.

Το Διοικητικό Εφετείο απέρριψε ενδιάμεση αίτηση εφεσειόντων με την οποία ζητείτο η αναστολή εκτέλεσης πολεοδομικής άδειας για τη μετεγκατάσταση και λειτουργία μονάδας παραγωγής ασφαλτικού σκυροδέματος στην περιοχή Μιτσερού, μέχρι την εκδίκαση της σχετικής έφεσης.

Οι Εφεσείοντες είναι τα Κοινοτικά Συμβούλια Μιτσερού, Αγροκηπιάς, Αγίου Ιωάννη Λευκωσίας, Κάτω Μονής, Αρεδιού, Μενoίκου, Μαλούντας και Ορούντας, τα οποία είχαν προσβάλει πρωτοδίκως την πολεοδομική άδεια για τη μετεγκατάσταση της μονάδας.

Η υπόθεση αφορά την προσφυγή, η οποία είχε απορριφθεί από το πρωτόδικο Δικαστήριο με απόφαση ημερομηνίας 5 Φεβρουαρίου του 2026. Η απόφαση αυτή εφεσιβλήθηκε ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου.

Οι Εφεσείοντες είχαν ζητήσει την έκδοση διατάγματος με το οποίο να αναστέλλεται η εκτέλεση της πολεοδομικής άδειας, να απαγορεύεται οποιαδήποτε εργασία υλοποίησης της ανάπτυξης και να επισπευσθεί η εκδίκαση της έφεσης.

Η αίτηση για αναστολή βασίστηκε, μεταξύ άλλων, σε ισχυρισμούς περί πρόκλησης ανεπανόρθωτης ζημιάς στο περιβάλλον και στη δημόσια υγεία από τη λειτουργία της μονάδας.

Το Δικαστήριο έκρινε ότι δεν τεκμηριώθηκε σε επαρκή βαθμό, ούτε σε επίπεδο σοβαρής πιθανολόγησης, η ύπαρξη ανεπανόρθωτης ζημιάς που να δικαιολογεί το εξαιρετικό μέτρο της αναστολής.

Παράλληλα, το Εφετείο αναφέρθηκε στο νομικό πλαίσιο που διέπει τις εξουσίες του σε σχέση με προσωρινά διατάγματα, σημειώνοντας ότι η αναστολή εκτέλεσης διοικητικής πράξης αποτελεί εξαιρετικό μέτρο που χορηγείται με φειδώ και μόνο υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Η απόφαση αναφέρεται και στο γεγονός ότι η έναρξη λειτουργίας της μονάδας προϋποθέτει την πλήρη τήρηση πολεοδομικών όρων και την έκδοση πιστοποιητικού έγκρισης, στοιχείο που, κατά το Δικαστήριο, επηρεάζει τη συζήτηση περί επικείμενης βλάβης.

Το Διοικητικό Εφετείο απέρριψε την ενδιάμεση αίτηση για αναστολή εκτέλεσης της πολεοδομικής άδειας και την απαγόρευση εργασιών, ενώ έδωσε οδηγίες για την ταχεία εκδίκαση της έφεσης.

ΚΥΠΕ

 

 

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