Σε 24ωρη παγκύπρια απεργία το ωρομίσθιο κυβερνητικό προσωπικό - Διεκδικούν αυξήσεις με αναδρομική ισχύ

Σε 24ωρη παγκύπρια απεργία κατέρχεται σήμερα, Τετάρτη 24 Ιουνίου, το Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό, διεκδικώντας μισθολογικές αυξήσεις και βελτίωση των όρων εργοδότησής του στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για ανανέωση της συλλογικής σύμβασης εργασίας για την περίοδο 2025-2027.

Η απεργία, που οργανώνεται από τις συντεχνίες ΟΕΚΔΥ-ΣΕΚ, ΠΑΣΥΕΚ-ΠΕΟ και ΔΕΕ ΚΔΟΚΩ-ΔΕΟΚ, άρχισε τα μεσάνυχτα της Τρίτης προς Τετάρτη και θα ολοκληρωθεί τα μεσάνυχτα της Τετάρτης. Οι εργαζόμενοι ζητούν την παραχώρηση αυξήσεων και άλλων ωφελημάτων με αναδρομική ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2025.

Στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων, οι απεργοί πραγματοποιούν συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο Οικονομικών στις 10:00 ενώ ακολουθεί πορεία προς το Προεδρικό Μέγαρο, με στόχο την ανάδειξη των αιτημάτων τους και της συμβολής του ωρομίσθιου προσωπικού στη λειτουργία του δημόσιου τομέα.

Η απεργία αναμένεται να επηρεάσει διάφορες κρατικές υπηρεσίες, ενώ το Υπουργείο Εσωτερικών προειδοποίησε ότι θα υπάρξουν επιπτώσεις και στη ναυαγοσωστική κάλυψη των παραλιών παγκύπρια. Σε ανακοίνωσή του, κάλεσε το κοινό να επιδεικνύει ιδιαίτερη προσοχή κατά την κολύμβηση και τη διεξαγωγή θαλάσσιων δραστηριοτήτων.

Παράλληλα, η Παγκύπρια Συντεχνία Κυβερνητικών Ιατρών (ΠΑΣΥΚΙ) ξεκαθάρισε ότι δεν αποδέχεται οποιαδήποτε προσπάθεια μετακύλισης στους γιατρούς των συνεπειών που προκύπτουν από την απεργία του ωρομίσθιου προσωπικού στα δημόσια νοσηλευτήρια.

Η ΠΑΣΥΚΙ εξέφρασε παράλληλα κατανόηση προς τα αιτήματα των απεργών, επισημαίνοντας ότι η ευθύνη για τη διασφάλιση της ομαλής και ασφαλούς λειτουργίας των δημόσιων νοσηλευτηρίων κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης ανήκει αποκλειστικά στον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ), ο οποίος, όπως αναφέρει, όφειλε να έχει καταρτίσει εγκαίρως τον απαραίτητο επιχειρησιακό σχεδιασμό.

Από την πλευρά του, σε ανακοίνωσή του ο ΟΚΥπΥ ανέφερε ότι τα δημόσια νοσηλευτήρια θα λειτουργούν με προσωπικό ασφαλείας, δίνοντας «απόλυτη προτεραιότητα στην ασφάλεια των ασθενών και στην απρόσκοπτη διαχείριση των επειγόντων περιστατικών».

Τα Τμήματα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών (ΤΑΕΠ) θα λειτουργούν κανονικά, ενώ η φροντίδα των νοσηλευόμενων ασθενών θα συνεχιστεί χωρίς επηρεασμό, ανέφερε.

ΚΥΠΕ