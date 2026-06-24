Με νέα σύνθεση το Κακουργιοδικείο για την υπόθεση Φαίδωνος

Με νέα σύνθεση συνεδριάζει σήμερα το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Πάφου για την εκδίκαση της ποινικής υπόθεσης που αφορά τον εν αργία Δήμαρχο Πάφου, Φαίδωνα Φαίδωνος, ο οποίος αντιμετωπίζει κατηγορίες για βιασμό και άλλα αδικήματα.

Λίγο πριν από την έναρξη της διαδικασίας, το Ανώτατο Δικαστήριο ανακοίνωσε τον διορισμό της Επαρχιακής Δικαστού Μαρίας Σωκράτους στη σύνθεση του Κακουργιοδικείου, σε αντικατάσταση του Δικαστή Νικόδημου Φακοντή, ο οποίος είχε ζητήσει την εξαίρεσή του από την υπόθεση.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Ανωτάτου Δικαστηρίου, ο διορισμός της κ. Σωκράτους αποφασίστηκε δυνάμει των προνοιών των άρθρων 3 και 5 του περί Δικαστηρίων Νόμου του 1960, όπως αυτός τροποποιήθηκε.

Η νέα σύνθεση του Κακουργιοδικείου αποτελείται από την Πρόεδρο Επαρχιακού Δικαστηρίου Λία Μάρκου και τους Επαρχιακούς Δικαστές Θεόδωρο Συμεωνίδη και Μαρία Σωκράτους.

Κατά την έναρξη της διαδικασίας, η Κατηγορούσα Αρχή υπέβαλε αίτημα για διεξαγωγή της δίκης κεκλεισμένων των θυρών, επικαλούμενη τη σχετική νομολογία και την ανάγκη προστασίας του φερόμενου ως θύματος.

Το αίτημα βασίζεται στις πρόνοιες της νομοθεσίας που αφορούν την προστασία θυμάτων και μαρτύρων, ιδιαίτερα σε υποθέσεις που σχετίζονται με αδικήματα σεξουαλικής φύσης και βία κατά γυναικών. Σύμφωνα με τη θέση της Κατηγορούσας Αρχής, η δημόσια διεξαγωγή της διαδικασίας ενδέχεται να επηρεάσει την ιδιωτικότητα και την προστασία του φερόμενου ως θύματος.

Από την πλευρά της υπεράσπισης, οι συνήγοροι του εν αργία Δημάρχου Πάφου, Χρήστος Πουργουρίδης και Επαμεινώνδας Κορακίδης, είχαν προαναγγείλει ότι θα φέρουν ένσταση σε ενδεχόμενο αίτημα για διεξαγωγή της διαδικασίας κεκλεισμένων των θυρών, θέση που αναμένεται να αναπτύξουν ενώπιον του Δικαστηρίου.

Στο καθαρά διαδικαστικό σκέλος της σημερινής δικασίμου αναμένεται επίσης η απαγγελία των κατηγοριών προς τον κατηγορούμενο, ο οποίος θα κληθεί να απαντήσει κατά πόσο τις παραδέχεται ή όχι.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο Φαίδωνας Φαίδωνος αντιμετωπίζει τέσσερις κατηγορίες που αφορούν βιασμό, άσεμνη επίθεση, περιαγωγή σε κατάσταση νάρκωσης με σκοπό τη διάπραξη κακουργήματος ή πλημμελήματος και επίθεση που προκάλεσε πραγματική σωματική βλάβη.

Η υπόθεση διερευνήθηκε από ειδική ανακριτική ομάδα του Αρχηγείου Αστυνομίας, κατόπιν καταγγελίας επιχειρηματία και του φερόμενου ως θύματος.