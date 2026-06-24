Αίτημα για κεκλεισμένων των θυρών δίκη στην υπόθεση Φαίδωνος - Ένσταση από την υπεράσπιση

Αίτημα όπως η διαδικασία διεξαχθεί στο σύνολό της κεκλεισμένων των θυρών υπέβαλε ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Πάφου η Κατηγορούσα Αρχή, κατά τη σημερινή δικάσιμο για την ποινική υπόθεση που αφορά τον εν αργία Δήμαρχο Πάφου, Φαίδωνα Φαίδωνος.

Ο δικηγόρος υπεράσπισης του κατηγορουμένου, Χρίστος Πουργουρίδης, ανέφερε ότι από πλευράς του πελάτη του θα υποβληθεί ένσταση στο αίτημα. Όπως υποστήριξε, δεν μπορεί να προχωρήσει ποινική δίωξη χωρίς προηγουμένως να απαγγελθεί το κατηγορητήριο ενώπιον του Δικαστηρίου.

Ο κ. Πουργουρίδης ανέφερε ότι θα πρέπει πρώτα να αναγνωστεί το κατηγορητήριο και ακολούθως να εξεταστεί το αίτημα για διεξαγωγή της διαδικασίας κεκλεισμένων των θυρών.

Με τη θέση αυτή διαφώνησε η εκπρόσωπος της Κατηγορούσας Αρχής Ειρήνη Σάββα, επικαλούμενη την ανάγκη προστασίας των προσωπικών στοιχείων του προσώπου που αναφέρεται στο κατηγορητήριο.

Η Πρόεδρος του Κακουργιοδικείου εισηγήθηκε όπως η διαδικασία προχωρήσει, με την Κατηγορούσα Αρχή να μην αναφέρει το όνομα της παραπονούμενης, προς προστασία της.

Η εκπρόσωπος της Κατηγορούσας Αρχής ανέφερε, ωστόσο, ότι πέραν του ονόματος, οι πράξεις και οι λεπτομέρειες που σχετίζονται με το κατηγορητήριο, ιδιαίτερα σε σχέση με τη δεύτερη κατηγορία, ενδέχεται να περιλαμβάνουν ευαίσθητες αναφορές, με αποτέλεσμα να μην διασφαλίζεται επαρκώς η προστασία του προσώπου που φέρεται ως θύμα.

Ακολούθως, τα μέλη του Κακουργιοδικείου ζήτησαν ολιγόλεπτη διακοπή, προκειμένου να εξετάσουν τα δεδομένα και να επανέλθουν με την απόφασή τους επί της διαδικασίας.

ΚΥΠΕ