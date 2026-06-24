Με πανό και συνθήματα στους δρόμους οι ωρομίσθιοι - Πορεία προς το Προεδρικό (βίντεο+φωτογραφίες)

Φωνάζοντας συνθήματα όπως «Όχι στους μισθούς πείνας» και «Τέρμα πια στην κοροϊδία, δεν είμαστε εργαζόμενοι Β' κατηγορίας», οι ωρομίσθιοι εργαζόμενοι στην Κυβέρνηση πορεύτηκαν την Τετάρτη από το Υπουργείο Οικονομικών ως το Προεδρικό, ζητώντας μισθολογικές αυξήσεις στο πλαίσιο της πρώτης 24ωρης απεργίας τους από την ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Οι εργαζόμενοι συγκεντρώθηκαν στις 10:00 στο Υπουργείο Οικονομικών και ακολούθως, με συντεταγμένη πορεία, μετέβησαν στο Προεδρικό Μέγαρο, όπου εκπρόσωποι των συντεχνιών επέδωσαν υπόμνημα στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ζητώντας την παρέμβασή του για επίτευξη συμφωνίας με το Υπουργείο Οικονομικών. Σύμφωνα με τις συντεχνίες, οι ωρομίσθιοι έλαβαν τα τελευταία 17 χρόνια αύξηση μόλις 1,5%.









Οι κινητοποιήσεις επηρεάζουν διάφορες κρατικές υπηρεσίες, ενώ το Υπουργείο Εσωτερικών προειδοποίησε ότι ενδέχεται να υπάρξουν επιπτώσεις και στη ναυαγοσωστική κάλυψη των παραλιών παγκύπρια. Παράλληλα, κάλεσε το κοινό να επιδεικνύει αυξημένη προσοχή κατά την κολύμβηση και τη διεξαγωγή θαλάσσιων δραστηριοτήτων.

Την ίδια ώρα, η Παγκύπρια Συντεχνία Κυβερνητικών Ιατρών (ΠΑΣΥΚΙ) δήλωσε ότι δεν αποδέχεται οποιαδήποτε προσπάθεια μετακύλισης στους γιατρούς των συνεπειών που προκύπτουν από την απεργία, τονίζοντας ότι η ευθύνη για την ομαλή λειτουργία των δημόσιων νοσηλευτηρίων ανήκει στον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ).

Ο ΟΚΥπΥ διαβεβαίωσε ότι τα δημόσια νοσηλευτήρια λειτουργούν με προσωπικό ασφαλείας, ενώ τα Τμήματα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών (ΤΑΕΠ) συνεχίζουν να εξυπηρετούν κανονικά το κοινό και η φροντίδα των νοσηλευόμενων ασθενών δεν επηρεάζεται.