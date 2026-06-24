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Ελεύθερη Αμμόχωστος: Ακάλυπτες οι πιο πολυσύχναστες παραλίες - Χωρίς ναυαγοσωστική κάλυψη ο κορυφαίος καλοκαιρινός προορισμός της Κύπρου

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Την ώρα που χιλιάδες λουόμενοι κατακλύζουν τις παραλίες της ελεύθερης επαρχίας Αμμοχώστου, κανένας από τους 30 ναυαγοσωστικούς πύργους δεν λειτουργεί σήμερα λόγω της συμμετοχής των ωρομίσθιων ναυαγοσωστών στην παγκύπρια απεργία του ωρομίσθιου κυβερνητικού προσωπικού. Την ίδια ώρα, οι αρμόδιοι εκπέμπουν σήμα κινδύνου για τη δυσκολία στελέχωσης των πύργων, καθώς παρά τις επανειλημμένες προκηρύξεις θέσεων, το ενδιαφέρον για το επάγγελμα παραμένει εξαιρετικά περιορισμένο.

Κανένας από τους 30 ναυαγοσωστικούς πύργους στην ελεύθερη επαρχία Αμμοχώστου δεν στελεχώνεται σήμερα, Τετάρτη λόγω της συμμετοχής των ωρομίσθιων ναυαγοσωστών στην Παγκύπρια απεργία του ωρομίσθιου κυβερνητικού προσωπικού, ανέφερε ο Μιχάλης Αδάμου, Επιστάτης Ναυαγοσωστών στην Επαρχιακή Διοίκηση Αμμοχώστου. Σημειώνει παράλληλα πως παρά τις κενές θέσεις, δεν υπάρχει ενδιαφέρον για να στελεχωθούν οι πύργοι. 

Πρόσθεσε ότι «στην ελεύθερη επαρχία Αμμοχώστου εργοδοτούνται 82 ναυαγοσώστες οι οποίοι στελεχώνουν 30 πύργους σε διάφορες παραλίες από την Αγία Θέκλα μέχρι και τον Κάππαρη. Από αυτούς υπάρχουν 40 μόνιμοι ναυαγοσώστες, 28 πρόσωπα που εργάζονται 8 μήνες, 13 που εργάζονται 6 μήνες και ένα άτομο που εργάζεται τρεις μήνες».

Σήμερα, συνέχισε «κανένας πύργος στις παραλίες της ελεύθερης επαρχίας Αμμοχώστου δεν στελεχώνεται λόγω της συμμετοχής των ωρομίσθιων ναυαγοσωστών στην Παγκύπρια απεργία του ωρομίσθιου κυβερνητικού προσωπικού».

Σε σχετική ερώτηση ο κ. Αδάμου απάντησε πως «είμαστε στον Ιούνιο, ένα μήνα που ο κόσμος βρίσκεται στις παραλίες, ωστόσο δεν υπάρχουν ναυαγοσώστες για να στελεχώσουν τους πύργους. Ο λόγος είναι επειδή υπάρχουν μεν κενές θέσεις που προκηρύσσονται, αλλά δεν υπάρχει ενδιαφέρον από πρόσωπα ούτε για να εργαστούν αλλά ούτε για να εκπαιδευτούν στους διάφορους Ομίλους» είπε.

Για να εργαστεί, συνέχισε «ένα πρόσωπο ως ναυαγοσώστης θα πρέπει να έχει τέσσερα «μετάλλια» τα οποία χρειάζεται ένα χρονικό διάστημα για να κερδηθούν. Την ίδια ώρα δεν υπάρχει καν ενδιαφέρον για το επάγγελμα αυτό, αφού οι ναυαγοσώστες εργάζονται μόνο για έξι μήνες, κριτήριο που είναι καθόλα αποτρεπτικό σε πάρα πολλά πρόσωπα να ενδιαφερθούν για το συγκεκριμένο επάγγελμα» ανέφερε.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

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