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Χειροπέδες και σε τέταρτο ύποπτο για τη «καβάντζα» με τα 7 κιλά ναρκωτικών στην Αμμόχωστο

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Ο 35χρονος, σύμφωνα με την Αστυνομία, συνελήφθη γύρω στις 10:45 το πρωί σήμερα, δυνάμει δικαστικού εντάλματος και τέθηκε υπό κράτηση, για σκοπούς διερεύνησης της υπόθεσης εμπορίας ναρκωτικών.

Στη σύλληψη και τέταρτου υπόπτου προσώπου, άντρα ηλικίας 35 ετών, προχώρησε η Αστυνομία, στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης κατοχής με σκοπό την προμήθεια, ποσότητας ρητίνης κάνναβης, βάρους έξι κιλών και 373 γραμμαρίων, καθώς και ποσότητας συνθετικής κάνναβης – ουσία γνωστή ως KIEF, βάρους ενός κιλού, που εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν από την Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών – ΥΚΑΝ, κατά τη διενέργεια επιχείρησης έρευνας σε αγροικία 49χρονου, στην επαρχία Αμμοχώστου, στις 20/06/2026.

Ο 35χρονος, σύμφωνα με την Αστυνομία, συνελήφθη γύρω στις 10:45 το πρωί σήμερα, δυνάμει δικαστικού εντάλματος και τέθηκε υπό κράτηση, για σκοπούς διερεύνησης της υπόθεσης εμπορίας ναρκωτικών.

Υπενθυμίζεται ότι για την ίδια υπόθεση συνελήφθησαν και τελούν υπό κράτηση, δυνάμει δικαστικών διαταγμάτων, τρία πρόσωπα, άντρες ηλικίας 49, 37 και 28 ετών.

Οι 49χρονος και 28χρονος συνελήφθησαν στις 20/06/2026, κατά τη διενέργεια της έρευνας, δυνάμει δικαστικού εντάλματος, στην αγροικία του 49χρονου. Ακολούθησε στις 22/06/2026, η σύλληψη και του 37χρονου.

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