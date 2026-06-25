Νέες ουσίες, υγρή κοκαΐνη και αυξημένες κατασχέσεις – Τι δείχνουν τα στοιχεία της ΥΚΑΝ

Οι αριθμοί που παρουσίασε στη χθεσινή διάσκεψη Τύπου η ΥΚΑΝ ήταν εντυπωσιακά ανησυχητικοί. Μόνο στους πρώτους έξι μήνες του 2026 κατασχέθηκαν 71,5 κιλά κοκαΐνης, έναντι 30,2 κιλών την αντίστοιχη περίοδο του 2025, μία αύξηση δηλαδή πέραν του 130%. Ο διοικητής της ΥΚΑΝ, Χρίστος Ανδρέου, παρουσίασε επίσης κατασχέσεις μεθαμφεταμίνης άνω των 2,3 κιλών και ρητίνης κάνναβης 47,5 κιλών, έναντι μόλις 583 γραμμαρίων πέρυσι. Συνολικά, η Υπηρ...

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