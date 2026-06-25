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Έρχεται αρχές Ιουλίου το «smart parking» στη Λεμεσό

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΖΟΥΡΟΣ

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Το έργο αφορά περίπου 2.500 χώρους στάθμευσης στο κέντρο της πόλης και έχει ως στόχο την καλύτερη λειτουργία και εξυπηρέτηση των δημοτών τους

Εντός του πρώτο δεκαήμερου του Ιουλίου αναμένεται ότι θα αλλάξουν τα πάντα όσον αφορά τη στάθμευση στη Λεμεσό. Εδώ και μερικές βδομάδες, είναι σε εξέλιξη το έργο για τοποθέτηση των υποδομών που θα επιτρέψουν τη λειτουργία του συστήματος «smart parking». Το έργο αφορά περίπου 2.500 χώρους...

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